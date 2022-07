Cimeira das primeiras-damas: Zelenska e mais 22 unidas pelo futuro da Ucrânia

Entornointeligente.com /

Depois de ter ido aos EUA pedir mais armas, num discurso no Congresso, Olena Zelenska voltou este sábado a assumir papel de destaque no combate contra a invasão russa da Ucrânia ao organizar em Kiev a segunda Cimeira das Primeiras-Damas e Primeiros Cavalheiros. Num dia em que a queda de dois mísseis em Odessa veio pôr em causa o acordo para a exportação de cereais assinado na véspera entre Moscovo e Kiev, a primeira-dama ucraniana juntou – na maior parte virtualmente – 22 homólogas, incluindo a americana Jill Biden, num esforço para recolher apoios internacional para a reconstrução do seu país.

Relacionados guerra na ucrânia. Zelensky: «A Rússia arranja sempre forma de não cumprir os acordos»

guerra na ucrânia. EUA confirma morte de dois americanos na região do Donbass

«Devíamos ficar unidos. Convidamos todos aqueles que apoiam a vitória frente à brutalidade a juntarem-se a nós», afirmou Zelenska na abertura da cimeira. Esta começou com uma aparição surpresa do seu marido, o presidente Volodymyr Zelensky. Recebido com uma ovação, o líder ucraniano afirmou: «A Ucrânia tem o maior apoio global», saudando o novo estatuto do seu país como candidato à União Europeia. E acrescentou: «Com paz, com a reconstrução, com o regresso dos nossos homens e mulheres do estrangeiro… iremos avançar numa Europa unida».

Mas o protagonismo era das primeiras-damas e a americana Jill Biden, numa mensagem gravada de dois minutos, recordou a sua visita à Ucrânia no Dia da Mãe e o seu encontro com refugiados. «Como me disse uma mãe ucraniana chamada Anna «não há fronteiras nos nossos corações»». E um dia depois de o marido, o presidente Joe Biden, ter aprovado nova ajuda a Kiev no valor de 270 milhões de dólares, incluindo o envio de lança-rockets, Jill garantiu que o seu país está a «trabalhar para travar o impacto físico e mental da guerra», fornecendo «cuidados médicos primários, comida, água potável e abrigo, bem como apoio a sobreviventes de violência de género.»

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Moderada por Piers Morgan, a conferência contou ainda com intervenções de atores como Richard Gere, Ashton Kutcher e Mila Kunis, nascida na Ucrânia.

Moderada por Piers Morgan, a conferência contou ainda com intervenções de atores como Richard Gere, Ashton Kutcher e Mila Kunis, nascida na Ucrânia.

Um ataque, várias versões Horas depois de Rússia e Ucrânia terem assinado, em Istambul e sob a égide das Nações Unidas e da Turquia, um acordo para permitir a exportação de 25 milhões de toneladas de cereais ucranianos bloqueados nos portos do Mar Negro, um ataque com mísseis contra o porto de Odessa veio lançar dúvidas sobre o sucesso da iniciativa.

O exército ucraniano garantiu que mísseis russos atingiram instalações de processamento de cereais. A Rússia não se pronunciou oficialmente sobre a acusação, mas segundo o ministro da Defesa turco, nega ter atacado o porto.

As reações não tardaram. Ao disparar mísseis no porto, o presidente russo, Vladimir Putin, «cuspiu na cara do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do presidente turco, Recep Erdogan, que fizeram enormes esforços para chegar a este acordo», disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Oleg Nikolenko.

Guterres condenou «inequivocamente» o ataque e enfatizou que «a implementação completa [do acordo] pela Federação Russa, Ucrânia e Turquia é imperativa».

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com