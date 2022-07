Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Aborto legal Imagem de Júpiter Saúde mental Tragédia familiar Ciúme motivou soco que matou homem no Rio, diz namorada da vítima: ‘Achou que rapaz estava me olhando’ Cristiano Brazil morreu após cair desacordado ao levar um murro do agressor. Dupla teria discutido durante evento em Campo Grande. Polícia Civil investiga o caso. Por Jefferson Monteiro, RJ2

16/07/2022 20h34 Atualizado 16/07/2022

Homem morre após bater a cabeça depois de levar soco

Uma discussão por ciúmes seria o motivo da briga que terminou com a morte de Cristiano Brazil em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A vítima morreu após cair desacordada ao levar um soco do agressor.

«Cristiano achou que o rapaz estava me olhando, foi tirar satisfação com o rapaz. O rapaz falou que não, e ficou naquela. Acabou a discussão, e eu falei 'vamos embora'. Ele foi embora comigo», disse Cristiane Fátima Ribeiro , namorada da vítima.

A briga aconteceu no último domingo (10), e a Polícia Civil abriu uma investigação para apurar o caso e encontrar o suspeito. ( Veja o momento da agressão no vídeo acima )

1 de 2 Cristiano Brazil — Foto: Reprodução/TV Globo Cristiano Brazil — Foto: Reprodução/TV Globo

Polícia procura agressor que deu um soco em homem em Campo Grande

O casal publicou fotos durante o passeio no último fim de semana. Eles visitaram a tradicional feira livre do bairro e, em seguida, decidiram ir a um baile charme.

«Baile da antiga. Feira de Campo Grande. Muito legal. Só vem quem é da antiga, hein?», diz Cristiano em um vídeo publicado na internet.

Eles estavam acompanhados de um casal de amigos curtindo o baile. Após o desentendimento no baile, Cristiano, a namorada e os amigos decidiram ir embora. Mas o homem com quem ele tinha discutido foi atrás.

Homem morre após tomar soco

Entenda a dinâmica da briga

Câmeras de segurança registraram quando os dois casais andam pela rua, depois de sair do evento. Logo depois, um homem de bermuda clara e camisa branca vai correndo em direção a eles.

Uma outra câmera registrou a confusão mais de perto. Eles já estão virando a esquina quando o homem se aproxima.

Segundo testemunhas, ele queria tirar satisfação pelo que tinha acontecido antes e chamou Cristiano para a briga.

A namorada se coloca entre os dois e afasta o homem na direção contrária. Mas ele continua tentando se aproximar de Cristiano.

2 de 2 Cristiano e homem parecem discutir; em seguida, homem dá um soco na vítima — Foto: Reprodução/TV Globo Cristiano e homem parecem discutir; em seguida, homem dá um soco na vítima — Foto: Reprodução/TV Globo

A mulher segura o homem. Todos parecem discutir. Cristiano se aproxima. E o homem acerta um soco no rosto dele.

Cristiano cai no chão, já desacordado. A confusão ainda continua por alguns segundos.

Os amigos vão socorrer Cristiano, enquanto a namorada e outras pessoas que passam tentam conter o agressor.

Cristiano Brazil foi levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, também em Campo Grade, mas não resistiu e morreu.

Ele foi enterrado na última terça-feira (12) no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência. Cristiano tinha 49 anos e deixa uma filha.

O que diz a Polícia Civil

O caso foi registrado na delegacia de Campo Grande. A Polícia Civil disse que as investigações estão em andamento e que agentes estão ouvindo testemunhas e fazendo outras diligências para tentar identificar o agressor e esclarecer a motivação do crime.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com