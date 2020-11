Cifra de personas que dan positivo a la COVID-19 baja de 2 mil a 1.500 diarios

Sin embargo, el virus se mantiene ‘activo’ y podría provocar una segunda ola

El porcentaje de personas que dan positivo para la infección del Covid-19 descendió de 12% a 9% en los últimos 15 días .

Sin embargo, el virus se mantiene ‘activo’ y podría provocar una segunda ola .

Del 6 al 13 de noviembre, la positividad estaba entre 11 y 12% con más de 2.000 contagios diarios; no obstante del 14 al 21 de noviembre, la positividad bajó a 9% o 10% con 1.500 casos diarios en promedio. Así lo señaló Víctor Vargas, investigador del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército del Perú.

“La tranquilidad de estos dos meses es relativa. La gente piensa que ya pasó porque las cifras no son tan trágicas; sin embargo, el virus está en un proceso muy lento y recuperando masa crítica (población mínima para expandirse) y cuando alcance la suficiente se va a producir una segunda ola”, alertó.

En cuanto a los fallecidos, refirió que el 12 de noviembre fue de 36 que es la cifra más baja hasta ahora y el 18 de noviembre fue de 85. “El mismo hecho que haya un promedio 50 muertos diarios es un indicativo que el virus sigue presente”, refirió.

A no bajar la guardia El vicedecano del Colegio Médico, Ciro Maguiña , señaló que la tendencia es estable. “Pero eso no significa que la ola ya terminó en el sentido de que ya estamos protegidos, lo que tenemos que hacer es mantener las medidas porque todavía hay un 60%, 70% de no infectados”.

Agregó que la magnitud de la segunda ola dependerá del comportamiento de la población y remarcó que los dos focos que hay que cuidar es el Centro de Lima y las playas para que la segunda ola que venga sea de menor impacto y controlable. “Tenemos que prepararnos independientemente que venga chiquita o grande, es un peligro potencial bajar la guardia”.

