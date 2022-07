Cierre semanal económico: alzas y bajas en mercados bajo influencia geopolítica

Entornointeligente.com /

23 de julio de 2022.- El cierre semanal careció de elementos nuevos que permitan respiro a los operadores de materias primas y faciliten a los mercados augurios más esperanzadores comparados con los de hoy, cercados por tensiones geopolíticas. Las acciones mundiales subieron en el cierre semanal, rumbo a un sexto día de ganancias, mientras los débiles datos de actividad empresarial de la zona euro afectaron a la divisa comunitaria y pesaron sobre la deuda de la Unión Europea (UE). El índice MSCI mundial, el indicador más amplio de los mercados de valores, subió 0,1 por ciento en las primeras operaciones en Europa, y el euro STOXX 50 ganó 0,2 por ciento. Durante la sesión en Asia, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico sin considerar a Japón, sumó 0,1 por ciento, camino de su mayor ganancia semanal en unos dos meses. Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaron a una apertura a la baja, después de que los débiles resultados de la empresa tecnológica Snap Inc motivaron la alarma entre los inversores antes de los resultados de Twitter Inc. Por demás, los futuros del S&P 500 bajaron alrededor de 0,3 por ciento, y los del Nasdaq perdieron 0,5 por ciento. El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) incrementó las tasas de interés en 50 puntos básicos hasta el cero por ciento, su primera subida en 11 años y por sobre las expectativas del mercado, poniendo fin a una política de tasas de interés negativas que había estado en vigor desde 2014. Tras subir inicialmente, el euro retrocedió frente al dólar y siguió su caída, mientras los operadores sopesaban la probable trayectoria de las tasas. Las pérdidas se ampliaron después de que los débiles datos de la actividad empresarial llegaron a las pantallas de los operadores. La actividad empresarial de la zona euro se contrajo inesperadamente este mes, y las empresas siguieron informando de un aumento de los costos debido a la inflación, lo que afectó a la demanda de los consumidores y pesó en las perspectivas. El euro bajó 0,7 por ciento frente al dólar a 1,0158 dólares, pero sigue acumulando un avance de 0,6 por ciento en la semana, en camino de lograr su mayor subida semanal en dos meses. La principal criptomoneda, el bitcóin, subió 1,5 por ciento, a 23,457 dólares, y se encaminó hacia su mejor semana desde el pasado octubre. En estas alzas y bajas, el Grupo Six, operador de las bolsas suiza y española, registró un beneficio neto de 121,3 millones de francos suizos (122 millones de euros) en la primera mitad del año, lo que supone un crecimiento del 12,1 por ciento en comparación con las ganancias contabilizadas en el mismo periodo de 2021. Otro elemento a tener en cuenta, es que las monedas de América Latina cerraron con pérdidas el jueves. Mientras que la mayoría de las bolsas de valores de la región se recuperaron de una caída inicial para finalizar con ganancias, con la atención de los operadores centrada en los movimientos que realizarán los bancos centrales en su afán por controlar la inflación.

