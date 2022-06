Cierre parcial de vías a nivel nacional a las primeras horas de movilización social

Entornointeligente.com /

Un cierre parcial de vías en algunas provincias de la zona andina y amazónica de Ecuador se ha registrado en las primeras horas de la movilización nacional e indefinida de grupos sociales en demanda de mejores condiciones económicas y más seguridad.

El Servicio Integral de Seguridad (ECU 911) reportó cierres de vías en las provincias andinas de Pichincha (cuya capital es Quito) Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, así como en la amazónica de Pastaza.

Según las autoridades a primeras horas de este lunes hubo veinte cierre de vías en once provincias del país, sin que se reportaran actos violentos.

En el norte de la capital ecuatoriana, Efe constató que los manifestantes colocaron arbustos en la zona de Oyacoto, lo que obligó a decenas de personas a caminar para llegar a sus lugares de trabajo y también a las distintas instituciones educativas que mantuvieron las clases presenciales.

El Ministerio de Educación ratificó el domingo que se mantenían las clases en las escuelas y colegios, mientras que algunas universidades en distintas partes del país optaron por la modalidad virtual este lunes y algunas, incluso el martes.

Wilson Pavón, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, indicó a Efe que unas 150 personas cerraron la vía en el norte de la ciudad y aseguró que varias de ellas estaban «bajo los efectos del alcohol» lo que ha dificultado la posibilidad de diálogo pues los manifestantes están «un poco agresivos y utilizando petardos».

Añadió que, además de la zona del norte, se han registrado bloqueos en la vía que une dos valles cercanos a Quito, a donde ya se ha enviado maquinaria pesada para retirar escombros.

Varios ministros reunidos en la sede del ECU 911 , en Quito, ratificaron el despliegue de efectivos de seguridad en el país para mantener el orden durante las manifestaciones, así como el control de la áreas estratégicas.

🔴 #ATENCIÓN | @LeonidasIzaSal1 , presidente de la @CONAIE_Ecuador , recuerda que la movilización es en todo el país y de forma indefinida. «Si el presidente @LassoGuillermo da respuestas hoy, entonces hoy levantaremos el #ParoNacional «, señala. ⤵️ pic.twitter.com/isQLG0V4Qt

— NotiMundo (@notimundoec) June 13, 2022 NO PERMITIRÁN ACTOS VANDÁLICOS El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso , advirtió el domingo que no permitirá actos vandálicos durante las protestas: «No vamos a permitir la interrupción de vías y carreteras, no vamos a permitir la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público» , dijo Lasso.

Leonidas Iza , presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) -una de las convocantes a la movilización-, aseguró que la protesta se da tras haber agotado las instancias de diálogo con el Gobierno en citas concretadas el 11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre de 2021.

En su mensaje, Lasso aseveró que ahora que la economía se empieza a reactivar y la población a moverse «con libertad» una vez que se ha controlado la pandemia de la covid-19, no se puede «permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a río revuelto, paralicen nuevamente al país».

#ATENCIÓN : La Panamericana Norte, a la altura de Calderón, está cerrada. Las personas que se dirigen a Quito a trabajar vienen caminando varios kilómetros. pic.twitter.com/UwssYDlkZ3

— Diario Expreso (@Expresoec) June 13, 2022 EXIGENCIAS DE LOS MANIFESTANTES Entre las exigencias de las manifestaciones figuran la reducción y no más elevación del precio de los combustibles, «un alivio económico» para más de cuatro millones de familias con la «moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero.

Piden precios justos en los productos del campo, más empleo y respeto a los derechos laborales, «la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera» , así como una «auditoría y reparación ambiental por los impactos socioambientales».

De igual manera, el respeto a la educación intercultural bilingüe y que no se privaticen sectores estratégicos del Estado.

Los manifestantes exigen mayor presupuesto para los sectores de la educación y la salud, y la seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas «para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra a Ecuador».

La movilización -en la que no participa en sector del transporte público- se realiza en momentos en que rige un estado de excepción en tres provincias de la Costa: Guayas , Esmeraldas y Manabí en busca de frenar los altos índices de inseguridad.

NUESTRA LABOR POLICIAL 👮👮‍♀️

👉Está enfocada en garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, sean o no participantes de las protestas sociales. #NoMásViolencia #OrdenYSeguridad pic.twitter.com/JnGRxyvFOw

— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) June 13, 2022 SOMBRA DE OCTUBRE 2019 El alcalde de Quito , Santiago Guarderas, ha advertido que no permitirán daños a la ciudad durante las protestas.

«No vamos a permitir que se dé otro octubre, encontrarán en todas las autoridades del Distrito Metropolitano un cerco, un muro para evitarlo», indicó en referencia a las protestas de octubre de 2019, cuando unas manifestaciones sociales se tornaron violentas, hubo daños a infraestructuras públicas y privadas, así como retenciones momentáneas de miembros de las fuerzas de seguridad y saqueos .

La Conaie lideró en octubre de 2019 una protesta contra el Gobierno que entonces lideraba Lenín Moreno , y Ecuador quedó paralizado en gran medida del 3 al 13 de octubre por los disturbios.

En las protestas que comenzaron por un decreto que eliminaba históricos subsidios a la gasolina -luego derogado para aplacar las protestas- , murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad. EFE

#NoPodemosParar tenemos que unirnos y trabajar fuerte para sacar al Ecuador adelante. pic.twitter.com/N6DzJmna44

— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 13, 2022

