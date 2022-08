Cierran terapia intensiva para los pacientes de Covid en Encarnación

Entornointeligente.com /

La Unidad de Terapia Intensiva del Instituto de Previsión Social (IPS) de Encarnación está cerrada para los pacientes con Covid-19; por lo tanto, los familiares deben deambular en busca de un lugar en Asunción u otros puntos del país, considerando que tampoco el Hospital Regional de Encarnación ni el Hospital Distrital de Fram reciben enfermos con esta patología. El pabellón de contingencia construido en el IPS actualmente se utiliza como Área Pediátrica.

Ante esta situación, los familiares de pacientes se preguntan ¿qué pasó de los equipamientos, el pabellón de contingencia, los recursos humanos contratados y los fondos que se destinaron para este servicio durante la pandemia? Con el rebrote de los casos de Covid-19, saltó a la luz que los hospitales de Itapúa no cuentan con el servicio de Terapia Intensiva para los pacientes que requieren de respirador artificial y son derivados a otros centros asistenciales de la capital, como el Ingavi o IPS Central, o al Hospital de Ayolas, Departamento de Misiones. «No hay más Terapia Intensiva para pacientes con Covid en el IPS de Encarnación. No es que ya no hay camas, se cerró la unidad. Tampoco hay en el Hospital Regional, ni en Fram», informaron familiares de un paciente que requiere el servicio.

La Terapia Intensiva para otras patologías que no sean Covid está habilitada en el IPS de Encarnación, pero la que correspondía al pabellón de contingencia se cerró, debido a que terminó el convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la atención integrada que se dio durante la pandemia. A lo grave de no contar con terapia para los pacientes, se suma que el IPS de Encarnación no cuenta tampoco con ambulancia con terapia intermedia para el traslado de paciente a otros centros asistenciales. Por otro lado, según datos a los que accedimos, en el Instituto de Previsión Social de Encarnación existen alrededor de 30 respiradores que no funcionan. Mientras que en el Hospital Distrital de Fram no están recibiendo pacientes con Covid que requieran Terapia debido a que necesitan respiradores, recursos humanos e infraestructura.

CIERRAN ESCUELAS. Por otro lado, la aparición de casos de Covid-19 en Fuerte Olimpo, capital de Alto Paraguay, repercute en la clase presencial que afecta a dos instituciones educativas del lugar que tuvieron que cerrar momentáneamente.

Las instituciones afectadas son la Escuela Mayor Ramón Bejarano, que cuenta con unos 400 alumnos, y el Colegio Nacional Ángel Muzzolón, con 130 estudiantes. Sus directores informan que tuvieron que optar por la suspensión por los casos que se presentaron en ambos centros educativos.

En la localidad chaqueña existen varios casos de Covid-19, según el reporte de la Dirección Regional de Salud de Alto Paraguay, y en este caso, al afectar a los recintos educativos, tuvieron que suspender las clases presenciales hasta que mejore la situación. Se espera que para el lunes los estudiantes y docentes retornen a las clases presenciales con normalidad para cumplir con la parte académica. Hasta el momento, Fuerte Olimpo es la única que registra brote de Covid en el sistema educativo, mientras que en otras localidades, como Puerto Casado, Carmelo Peralta y Bahía Negra, incluyendo las comunidades indígenas, prosiguen las clases presenciales totalmente normales.

