Cierran filas a favor del técnico Julio Baldivieso

Entornointeligente.com /

En medio del fuego cruzado entre el estratega Julio César Baldivieso y el jugador ecuatoriano Jonathan Borja, jugadores y colegas del técnico cochabambino cerraron filas a su favor.

El lunes, en una conferencia de prensa, Borja anunció que iniciaría una demanda contra Baldivieso por racismo, discriminación y xenofobia.

Ante esta denuncia, un jugador que tuvo a Baldivieso de técnico en Palmaflor fue Oswaldo Blanco, dijo que «muchas personas capaz que no lo saben, pero a mí me mostró un lado muy humano; sólo tengo palabras de agradecimiento».

Borja además señaló que no tuvo actos de indisciplina y que se lleva bien con sus compañeros.

Ante estas declaraciones, Baldivieso mostró notas de prensa de México y Ecuador en la que informaban sobre los actos de indisciplina que Borja tuvo en su paso por Cruz Azul en 2020.

Se constató que algunos medios hablaron sobre la falta de disciplina de Borja en Cruz Azul, donde fue bajado a la sub-20.

Uno de sus compañeros de Always Ready, Marcos Riquelme, ayer también desmintió a Borja, al señalar que no se le lleva bien con el equipo. «No tengo ninguna relación con él. No se lleva bien conmigo ni con muchos compañeros, así que no diga que se lleva bien con todos, en algunas cosas mintió. Faltaba a entrenar mientras nosotros concentrábamos», dijo Riquelme.

«Voy a apelar a la sinceridad de todos los futbolistas, que, en su momento, decidieron que Borja no integre más el plantel», dijo el DT.

Piden abrir una investigación

El directorio de Fabol pedirá a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) abrir un proceso investigativo frente a las acusaciones que hizo el vicepresidente del club Always Ready, Steven Díaz, sobre un supuesto amaño de partido en el encuentro disputado con Aurora (0-1) en El Alto.

«Estamos pidiendo que el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva abra una investigación seria e imparcial donde se conmine a estos señores a dar los nombres de los futbolistas que manifestaron eso para llegar a la verdad de los hechos y establecer las sanciones», dijo David Paniagua, de Fabol.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com