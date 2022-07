Cierran clínica estética donde mujer se sometió a cirugía que ocasionó su muerte en Cali

Entornointeligente.com /

La Administración Distrital de Cali decidió cerrar temporalmente el centro médico donde una mujer identificada como Michelle Suárez Arcila se sometió a una cirugía estética, por el cual tuvo complicaciones en su salud y posteriormente falleció.

«Lamentamos el fallecimiento de una joven de 22 años después de haber tenido un procedimiento de estética», dijo la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.

La secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, se pronunció frente al caso en donde una joven falleció producto de un procedimiento estético realizado en Cali.

Además, detalló que «con las competencias que tiene ahora la Secretaría de Salud Distrital hemos venido a verificar las condiciones de habilitación y de calidad de la institución que desarrolló dicho procedimiento».

Aunque inicialmente la entidad señaló que la IPS contaba con la debida habilitación para practicar cirugías estéticas y plásticas, después de las investigaciones preliminares determinaron el cierre temporal.

Ahora, la IPS entrará en un proceso de investigación «en el que se definirá si hay un cierre definitivo o no».

Presuntas irregularidades La madre de la joven, Adriana María Arcila, contó a Blu que su hija se sometió a una lipoescultura y a un procedimiento estético en los glúteos y un día después el médico le autorizó su salida del centro asistencial. Sin embargo, después de ser trasladada a la casa su estado de salud se deterioró.

«Ella empeoró como a las 12:00 de la noche y empecé a llamar a los anestesiólogos y ninguno me contestaba, hasta que a las 3:00 de la madrugada uno me contestó. A ella se le inflamó una nalguita, sentía mucho dolor y se me desmayó como siete veces. A lo último se me estaba quedando», relató la madre de la joven fallecida.

Además, asegura que en el procedimiento estético al que se sometió su hija hubo irregularidades. «No estaba de acuerdo con que se operara con él (cirujano) porque yo lo veía muy inexperto. La atendió por teléfono, no la vio personalmente, y le mandó unos exámenes, pero no le mandó electros».

Michelle, quien falleció luego de «tres infartos», según el testimonio de su mamá, dejó huérfana a una menor de tres años. También afirma que después de la muerte de la joven, se enteró de que al cirujano le cerraron una clínica por presuntas inconsistencias.

