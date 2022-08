Cierra por deudas uno de los museos dedicados a recordar el 11 de setiembre

Entornointeligente.com /

Este museo se encuentra no muy lejos de su contraparte más grande, el Museo Nacional -Memorial del 11 de Septiembre-, el más conocido de Nueva York, junto a los estanques conmemorativos construidos sobre la ubicación donde estaban las Torres Gemelas. La galería, en la que se podía ver distintos objetos y testimonios que contaban la vida de aquellos que perdieron la vida en los ataques de hace más de dos décadas, fue fundada por viudas de trabajadores del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY), organización ahora conocida como Asociación de Familias del 11 de septiembre. Desde que abrió en 2006, el museo recibió más de 5 millones de visitantes. Pese a cerrar sus puertas, los interesados podrán acceder a la información del museo en línea con material interactivo que incluye historias en video de las personas afectadas. «Las dificultades financieras, incluida la pérdida de ingresos causada por la pandemia, nos impiden generar fondos suficientes para continuar operando el museo físico», dijo Jennifer Adams, cofundadora y directora ejecutiva del museo, en declaraciones recogidas por NBC. La dependencia del museo del turismo internacional le pasó factura durante la pandemia: las entradas a la organización sin fines de lucro de Greenwich Street -que lo gestionaba- cayeron a 26.000 el año pasado, un 83 % menos que sus 150.000 visitantes en 2019, según apunta The Wall Street Journal. Antes de la pandemia, alrededor del 40 % de los visitantes del museo procedían del extranjero. Gran parte de la colección del museo se trasladará al Museo del Estado de Nueva York en Albany. El Museo Tributo tenía un personal de 10 empleados y 300 voluntarios. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Más en Andina Joe Biden, admitió estar «preocupado» por el despliegue armamentístico que China ha hecho en sus maniobras alrededor de Taiwán, aunque señaló también que no cree que vayan a más. ?? https://t.co/IWPwZWq6co pic.twitter.com/PhwJybIYsQ

