Cierra fila para despedir a la reina Isabel; tiempo de espera es de 8 horas

La fila para despedir a la reina Isabel II y visitar su féretro ha cerrado, anunció el departamento de Digital, Culture, Media & Sport del Reino Unido.

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, se anunció que la fila para visitar el féretro de la reina Isabel II al interior de Westminster ha llegado a su capacidad final.

Tras pedir a las personas que tenían intención de despedirse de la Reina Isabel II que no intenten unirse a la fila tras su cierre, se indicó que la fila ya no admitirá nuevos participantes.

Las personas que ya se encuentran serán administradas por personal que mantiene el orden en la zona.

Hasta las 21:27 horas, tiempo de Londres, el tiempo de espera para despedirse de la Reina Isabel II era de ocho horas y se hallaba a la altura de Hayes Galleria, cerca de Tower Bridge.

Cabe recordar que este 19 de septiembre se conmemorará el funeral de Estado de la Reina Isabel II en Londres. Éste iniciará con el servicio en la Abadía de Westminster, un cortejo fúnebre y militar por Londres y una ceremonia familiar en la bóveda real de la Capilla de San Jorge en Windsor.

Fuente: Excelsior

