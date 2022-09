Científicos logran estimar el número de hormigas que hay en la Tierra

Entornointeligente.com /

Mira cómo las hormigas crían y usan «ganado» 0:57 (CNN) — Las hormigas son diminutas en tamaño, pero no en número. Un nuevo estudio estima que hay unos 20.000 billones de hormigas en la Tierra en un momento dado.

La estimación es entre dos y 20 veces mayor que las anteriores, según el estudio, publicado el lunes en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Nos sorprendió mucho el gran número de hormigas que encontramos», dijo este martes a CNN Sabine S. Nooten, ecóloga de insectos e investigadora principal temporal de la Universidad de Würzburg, Alemania y coautora del estudio.

Según un nuevo estudio, hay unos 20.000 billones de hormigas en la Tierra. Hormigas cortadoras de hojas en el Parque Nacional Manuel Antonio de Costa Rica. Crédito: Paul Souders/Stone RF/Getty Images

«Prácticamente no teníamos ninguna expectativa, porque las cifras que flotaban antes en la literatura científica eran básicamente conjeturas y tenían muy pocos datos empíricos para trabajar», añadió. «Y, por tanto, ésta es la novedad de nuestro estudio, porque hemos sintetizado los datos de muchos estudios empíricos».

Según el estudio, la anterior estimación global de entre mil y 10.000 billones de hormigas realizada por los renombrados biólogos Bert Hölldobler y Edward O. Wilson suponía que éstas constituían aproximadamente el 1% de la población mundial de insectos estimada en 1 trillón de individuos.

Sin embargo, el equipo de investigación de este último estudio basó la nueva estimación en pruebas de observación de un amplio conjunto de datos de muestras de hormigas distribuidas por todo el mundo. Los autores identificaron y evaluaron 465 estudios adecuados, que abarcaban 1.306 lugares de muestreo, y que abarcaban todos los continentes y los principales biomas donde viven las hormigas.

Según Nooten, los científicos podrían utilizar el amplio conjunto de datos del estudio, que abarca 80 años, para predecir el aspecto que podrían tener las comunidades o los entornos en el futuro. Por ejemplo, el equipo estimó que el número de hormigas que viven en el suelo, que pueblan densamente las regiones tropicales y subtropicales, como los bosques sudamericanos, es de unos 3.000 billones.

«Es posible que ya podamos ver el cambio a lo largo del tiempo en nuestro conjunto de datos», dijo a CNN el coautor Patrick Schultheiss, investigador principal temporal de la Universidad de Würzburg. Schultheiss destacó que los cambios en la agricultura o la forma en que se han talado los bosques podrían tener un impacto en el número de hormigas.

Se estima que hay unas 3 mil billones de hormigas en el suelo. Crédito: Rundstedt B. Rovillos/Moment RF/Getty Images

«Nadie ha reunido nunca un conjunto de datos sobre las hormigas a escala mundial», dijo Schultheiss. Añadió que, si bien sabían por estudios que el número de hormigas era muy elevado en los bosques tropicales de África Occidental en comparación con las regiones del Ártico, «no sabíamos cuál era el panorama, cuántas eran».

Según el estudio, la abundancia estimada de hormigas supera la biomasa combinada, esto es, la masa total, de aves y mamíferos silvestres y equivale a cerca del 20% de la biomasa humana.

«Una pregunta sorprendentemente común que me hacen es ‘¿Cuántas hormigas hay en la Tierra?’ y, aunque hay algunas estimaciones, ninguna de las cifras que se manejan se han sentido sólidas», dijo a CNN Adam Hart, profesor de comunicación científica de la Universidad de Gloucestershire, Inglaterra. Hart, que también es vicepresidente de la Real Sociedad Entomológica del Reino Unido, no participó en el estudio.

«Este nuevo estudio, basado en casi 500 estudios en todo el mundo, nos da la mejor respuesta hasta ahora a esta complicada cuestión. Lo sorprendente no es solo la cifra global, sino la proporción de biomasa que representan las hormigas: una quinta parte de la biomasa de todos los seres humanos. Esto subraya la importancia real de las hormigas», añadió.

Una cifra «moderada»

El conjunto de datos podría ayudar a monitorear los cambios ambientales a través de los cambios en la población de hormigas. Crédito: Karunakaran Parameswaran Pillai/500px/Getty Images

La cifra global estimada es casi inimaginablemente enorme, pero los autores del estudio dijeron que es «moderada». Esto se debe a que no pudieron reunir todos los datos que querían incluir.

Por ejemplo, muchas hormigas viven bajo tierra, pero no había estudios disponibles que pudieran proporcionar las cifras de cuántas, dijo Schultheiss. Hay hormigas en el extremo norte y en el extremo sur, como la región subantártica, pero no había suficientes estudios de hormigas en esas zonas para hacer un estimado matemático.

Según Schultheiss, los científicos ciudadanos podrían llenar estos vacíos, y dijo que los no científicos, incluso los estudiantes, podrían contribuir al conjunto de datos de forma impactante, simplemente recogiendo la hojarasca, sacando todas las hormigas y contando cuántas hay.

«Esperamos inspirar a la gente, en primer lugar, a respetar la naturaleza, a disfrutar de ella, porque es increíble lo que pueden hacer las hormigas y a qué escala. Pero, además, si están dispuestos a contribuir a la ciencia con un método muy sencillo, incluso los datos más simples pueden tener un valor enorme», añadió.

