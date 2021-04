Científicos israelíes descubren forma de bloquear propagación de cáncer de cerebro

Entornointeligente.com /

JERUSALÉN.- Científicos israelíes han encontrado un método para detener la propagación de células cancerígenas cerebrales mortales, dijo este domingo la Universidad de Tel Aviv en el centro de Israel.

El método, descubierto en un estudio publicado en la revista Nature Communications, se basa en activar el sistema inmunológico del cerebro. Primero, el equipo identificó una falla en el sistema inmunológico del cerebro, que condujo a la amplificación de la división celular y la diseminación de las células cancerosas del glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral altamente invasivo y de rápido crecimiento. Los investigadores dijeron que la falla en el sistema inmunológico se debe en parte a la secreción de una proteína llamada P-selectina, que normalmente ayuda a las células a viajar dentro del cuerpo. Sin embargo, cuando esta proteína se une a las células inmunitarias del cerebro, altera su función de modo que en lugar de inhibir la propagación de las células cancerosas y les permiten proliferar y penetrar en los tejidos cerebrales. A continuación, los investigadores pudieron inhibir la secreción de la proteína, neutralizando así la falla en el sistema inmunológico, restaurando su actividad normal y bloqueando la propagación de este agresivo cáncer incurable. Xinhua

Noticia anterior Con ofrenda floral conmemoraron 204 años de la Batalla de San Félix en Caroní

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com