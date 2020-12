Científicos dicen que habrían encontrado terapia contra envejecimiento

Frenar el proceso de envejecimiento y, sobre todo, los problemas de salud causados desde cierta edad ha sido una de las grandes ambiciones de la ciencia. De hecho, la industria cosmética dedica buena parte de sus esfuerzos para lograr este objetivo.

Recientemente, una investigación que se llevó a cabo en la Facultad de Medicina y la Escuela de Neurociencia Sagol, de la Universidad de Tel Aviv (Israel), habría encontrado la que podría ser una nueva terapia contra el paso del tiempo en las células.

El medio científico ‘ScienceAlert’ entrevistó a Shair Efrati, el investigador principal del trabajo, quien relató cómo empezó el estudio y qué resultados encontraron.

Para empezar, hay que decir que una de las claves del envejecimiento está en los telómeros, unas secuencias de ADN ubicadas en las puntas de los cromosomas y que están diseñados para protegerlos. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos ‘trozos’ de ADN se van desgastando.

Cada vez que una célula se duplica, explica ‘ScienceAlert’, hay fragmentos de código genético que no logran replicarse y eso hace que los telómeros se acorten. Pero, según lo que han encontrado algunas investigaciones, hay factores externos que pueden afectar la calidad de los telómeros.

Un experimento llevado a cabo por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE. UU. (Nasa, por sus siglas), mostró que el efecto de la edad puede ser distinto dependiendo de las condiciones en las que se encuentra cada individuo.

En 2015, la Nasa envió a un hombre llamado Scott Kelly a la Estación Espacial Internacional. Entretanto, su hermano gemelo, Mark, se quedó en la Tierra. Scott pasó 344 días en el espacio exterior y los resultados fueron sorprendentes.

Entre otros hallazgos, se pudo determinar que Scott tuvo un engrosamiento en la retina y la arteria carótida, que no estaba presente en su hermano. Además, después de su estancia, descubrieron que sus telómeros se alargaron.

“Después de que el experimento de gemelos realizado por la Nasa, en el que uno de los gemelos fue enviado al espacio exterior y el otro permaneció en la Tierra, demostró una diferencia significativa en la longitud de sus telómeros, nos hemos dado cuenta de que los cambios en el entorno exterior pueden afectar el núcleo celular. cambios que ocurren a lo largo del envejecimiento “, le dijo Efrati a ‘ScienceAlert’.

Lo que él y otros científicos estaban intentando hacer era agrandar los telómeros en 26 pacientes y así evitar que envejezcan sus células. Durante tres meses les pidieron a los voluntarios que se sentaran en una cámara de oxígeno hiperbárico por cinco sesiones de 90 minutos cada semana.

Lo que encontraron fue que algunos de los telómeros se extendieron hasta en un 20 por ciento.

Lo que él y otros científicos estaban intentando hacer era agrandar los telómeros en 26 pacientes y así evitar que envejezcan sus células. Los hallazgos fueron, en principio, prometedores

FACEBOOK TWITTER Este es un hallazgo muy importante, pues, según dijo Efrati en un comunicado del Centro Sagol de Medicina e Investigación Hiperbárica, desentrañar el misterio del acortamiento de los telómeros “se considera el ‘Santo Grial’ de la biología del envejecimiento”.

‘Science Alert’ señaló, además, que los intentos anteriores por lograr un aumento en los telómeros tuvieron resultados pobres de alargamientos menores al 3 por ciento.

Esa es la razón por la cual este hallazgo crea grandes expectativas.

No obstante, es fundamental mirar los resultados ‘con pinzas’, pues la cantidad de individuos que participaron en el estudio es baja; habría que aplicar esta ‘terapia’ en más personas para encontrar conclusiones que permitan emocionarse.

“Una vez que hemos demostrado el efecto de envejecimiento inverso en la cohorte de estudio utilizando el protocolo de Tohb (refiriéndose a la terapia de oxígeno hiperbárico) predefinido, se necesitan más estudios para optimizar el protocolo específico por individuo “, dijo Efrati a ‘ScienceAlert’.

La investigación fue publicada por la revista biomédica Aging, de EE. UU., que es revisada por pares y que se especializa en temas gerontológicos.

