Científicos cuestionan petición del Ejecutivo de traer expertos al país

CARACAS.-El médico farmacológico con PHD en Neuroquímica, Luis Fuenmayor Toro , cuestionó la intención del Ejecutivo de traer un grupo de expertos al país que contribuya al desarrollo científico de la nación.

Consideró que la mayoría de esos catedráticos están en mejores condiciones laborales en los institutos tecnológicos donde se encuentran; en comparación con los centros de investigación del Estado.

«El presidente Maduro no sabe lo que es un investigador científico, él no tiene idea de eso. No sabe lo que es investigación (…) él no sabe cómo es el método científico. Hace unos años atrás faltaban 18 mil profesores de matemáticas, física, química, inglés y lenguaje ¿ahorita cuántos faltan? ¿qué sueldos les va a pagar el presidente a esos científicos e investigadores de primera línea que van a preferir estar en los liceos y universidades venezolanas, en vez de los mejores tecnológicos? Eso no tiene ni pies ni cabeza», cuestionó.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas para Unión Radio , Toro señaló que es necesario atender la solicitud de los educadores de derogar el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

