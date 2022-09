Científicos chinos encuentran un nuevo mineral en la Luna

Entornointeligente.com /

Científicos chinos descubrieron un nuevo mineral en la Luna y lo llamaron ‘Piedra Chang’e’, informó este viernes la Administración Nacional del Espacio de China y la Autoridad de Energía Atómica de China.

Este último descubrimiento convierte a la nación, en el tercer país en registrar tales hallazgos, según China Daily.

Los investigadores aislaron de muestras de suelo lunar, llevado a la Tierra por la sonda ‘Chang’e-5’, una partícula monocristalina con un tamaño de aproximadamente de 10 micrones (un micrón es la millonésima parte de un metro) y con éxito descifraron su estructura.

La ‘Piedra Chang’e’ es mineral de fosfato con forma de un cristal columnar. Los científicos afirman que este mineral se encuentra en partículas de basalto lunar.

En la mitología china, ‘Chang’e’ era una hermosa joven que tomó una píldora de la inmortalidad y luego voló a la Luna, donde se convirtió en la diosa de la luna.

‘Chang’e’ es también el nombre de la misión lunar china.

A new mineral, Changesite-(Y), was discovered from the moon samples retrieved by #China 's Chang'e-5 probe, making China the third country to discover a new mineral on moon, Chinese authority said on Friday. pic.twitter.com/XjatWOtraY

— Global Times (@globaltimesnews) September 9, 2022

