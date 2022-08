Científicos anticipan qué va a pasar con nuestra galaxia

Entornointeligente.com /

La evocadora imagen -además de mostrar los restos brillantes de una supernova que se detectó en 2020- revela un par de galaxias espirales que interactúan, NGC 4568 y NGC 4567 , cuando comienzan a chocar y fusionarse. Además de estar enredadas por su campo gravitatorio mutuo , eventualmente se combinarán para formar una sola galaxia elíptica en alrededor de 500 millones de años.

Informate más La NASA buscará volver a la Luna el próximo 29 de agosto Zooming in on Merging Spiral Galaxies Gemini North , uno de los telescopios gemelos del Observatorio Internacional Gemini , observó las etapas iniciales de esta colisión cósmica a aproximadamente 60 millones de años luz de distancia en la dirección de la constelación de Virgo . Las dos majestuosas galaxias espirales, NGC 4568 (abajo) y NGC 4567 (arriba), están a punto de sufrir uno de los eventos más espectaculares del Universo , una fusión galáctica.

En la actualidad, los centros de estas galaxias todavía están separados por 20.000 años luz (aproximadamente la distancia entre la Tierra y el centro de la Vía Láctea) y cada galaxia aún conserva su forma original de molinete . Esas plácidas condiciones, sin embargo, cambiarán, explica en un comunicado NOIRLab , que opera el telescopio Gemini.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChDOFTGPZpd%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADNeuH3kjS6K14dDdxV74d7EZBP4pgEnqhAK6rDCcqa1fnYgOJ1kGDPENiLfl7up6pcZCjyRdPZA8E1TmRsEWvyBcBkxPRCfiEQSAKzoHo6gTOIG4vrRtbIrUnkbG3PMRZBQGLGU2NBz1Ia94ZAPq3q4upUuK4gZDZD View this post on Instagram A post shared by GeminiObs (@geminiobs)

A medida que NGC 4568 y NGC 4567 se juntan y fusionan, sus fuerzas gravitatorias en duelo desencadenarán ráfagas de intensa formación estelar y distorsionarán salvajemente sus estructuras que alguna vez fueron majestuosas . A lo largo de millones de años, las galaxias se cruzarán repetidamente en bucles cada vez más estrechos, extrayendo largas corrientes de estrellas y gas hasta que sus estructuras individuales se mezclen tan completamente que una única galaxia, esencialmente esférica, emerja del caos .

En ese momento, gran parte del gas y el polvo (el combustible para la formación de estrellas) en este sistema se habrán agotado o eliminado . La fusión también es un anticipo de lo que sucederá cuando la Vía Láctea y la Galaxia de Andrómeda colisionen en unos 5.000 millones de años.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgQOAxII3Xj%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADNeuH3kjS6K14dDdxV74d7EZBP4pgEnqhAK6rDCcqa1fnYgOJ1kGDPENiLfl7up6pcZCjyRdPZA8E1TmRsEWvyBcBkxPRCfiEQSAKzoHo6gTOIG4vrRtbIrUnkbG3PMRZBQGLGU2NBz1Ia94ZAPq3q4upUuK4gZDZD View this post on Instagram A post shared by NOIRLab (@noirlabastro)

En tanto, una región brillante en el centro de uno de los brazos espirales de barrido de NGC 4568 es el resplandor de una supernova que se desvanece , conocida como SN 2020fqv , que se detectó en 2020. La nueva imagen de Gemini se produjo a partir de datos tomados en 2020.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCg6qGCoOrSm%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADNeuH3kjS6K14dDdxV74d7EZBP4pgEnqhAK6rDCcqa1fnYgOJ1kGDPENiLfl7up6pcZCjyRdPZA8E1TmRsEWvyBcBkxPRCfiEQSAKzoHo6gTOIG4vrRtbIrUnkbG3PMRZBQGLGU2NBz1Ia94ZAPq3q4upUuK4gZDZD View this post on Instagram A post shared by National Science Foundation (@nsfgov)

Al combinar décadas de observaciones y modelado por computadora, los astrónomos ahora tienen evidencia convincente de que las galaxias espirales fusionadas como estas se convierten en galaxias elípticas .

Es probable que NGC 4568 y NGC 4567 eventualmente se parezcan a su vecino más maduro Messier 89 , una galaxia elíptica que también reside en el Cúmulo de Virgo . Con su escasez de gas de formación estelar, Messier 89 exhibe una formación estelar mínima y está compuesto principalmente por estrellas más antiguas y de baja masa , y cúmulos globulares antiguos .

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com