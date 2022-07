Científicas chilenas logran importante avance en la lucha contra la esquizofrenia

Entornointeligente.com /

Un estudio de las investigadoras chilenas Bárbara Casas y Verónica Palma publicado en la revista Molecular Psychiatry afirma que la esquizofrenia, una enfermedad que afecta al 0,3 por ciento de la población mundial, se originaría durante la gestación.

Esto, luego de analizar las células madres de pacientes que padecen este trastorno psiquiátrico y otras de personas que no, lo que les permitió determinar que la esquizofrenia surge durante el desarrollo de los sistemas nervioso y vascular.

En sus indagaciones, las expertas descubrieron que era posible «observar diferencias entre células endoteliales cerebrales derivadas de las células madres», específicamente en la formación de la barrera hematoencefálica.

Ambas explican que el cerebro debe estar bien irrigado de sangre para desarrollarse de forma normal, además de estar libre de toxinas y patógenos. Precisamente la tarea de esa barrera hematoencefálica es evitar que el cerebro se vea afectado por factores externos. Y allí fue donde se descubrió una clave.

Tras un complejo estudio con metodologías de biología molecular, estudiaron una posible desregulación en la comunicación cerebral, lo que permitiría que -en los casos donde la barrera hematoencefálica no cumple su función-, el paciente se vea afectado y desarrolle la esquizofrenia.

Deuda con la sociedad La doctora Palma estima que este hallazgo ayudará a desarrollar mejores estrategias terapéuticas, lo que presenta como una «apuesta optimista y esperanzadora que nos indica que se pueden dar espacios para hacer investigación aplicada utilizando los conocimientos generados desde la ciencia básica en la Facultad de Ciencias, en este caso concreto con un fin biomédico».

Para ella, la motivación para adentrarse en este complejo mundo fue el incremento de los trastornos de salud mental. «A mí siempre me ha fascinado el sistema nervioso. De hecho, yo soy neurobióloga del desarrollo y siempre me ha fascinado el mundo de las células troncales, lo llevo estudiando desde hace muchos años. Pero yo diría, que me ha motivado el tema de la salud mental. Es una de las primeras razones por las cuales hoy la gente está consultando al médico y como científicos estamos al debe con la sociedad».

La científica estima que se ha avanzado poco en esclarecer trastornos como la depresión, la bipolaridad o el autismo, y considera esencial que los investigadores avancen también en esas áreas, para «devolver la mano a la sociedad».

La esquizofrenia es una condición crónica que tiene efectos devastadores en el paciente, que pierde el contacto con la realidad, padece de alucinaciones, alteraciones de la conducta y, por lo tanto, sufre toda clase de limitaciones en la vida cotidiana y las relaciones sociales, pasando a ser muy dependiente.

