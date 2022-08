Ácido hialurónico acorda as células que reparam músculos danificados

Entornointeligente.com /

Um músculo está danificado. Lá, células estaminais e células do sistema imunitário vão começar a trabalhar em conjunto no processo de reparação desse músculo. Mas como se coordenam essas células para assegurarem que se remove o tecido que já está morto e se produzem as novas células que vão constituir os tecidos? Uma equipa internacional de cientistas revelou esta semana na revista Science que o ácido hialurónico é uma molécula-chave na gestão dessa interacção que leva à regeneração muscular. Ele tem um papel simples e crucial: acorda as células estaminais que vão reparar os músculos.

LINK ORIGINAL: Publico

