Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Carta pró-democracia Restituição do IR Auxílio Brasil Varíola dos macacos Cidade 'pé quente' no interior de SP acumula 17 prêmios milionários em loterias nos últimos 8 anos Somente em julho deste ano, foram três prêmios de apostas feitas em Jundiaí (SP), que contabilizam mais de R$ 2 milhões. Moradores já acertaram Lotofácil, Federal, Quina e Mega-Sena. Por g1 Sorocaba e Jundiaí

29/07/2022 06h50 Atualizado 29/07/2022

1 de 1 Cidade 'pé quente' no interior de SP acumula 17 prêmios milionários em loterias nos últimos 8 anos — Foto: Ana Marin/g1 Cidade 'pé quente' no interior de SP acumula 17 prêmios milionários em loterias nos últimos 8 anos — Foto: Ana Marin/g1

Além de conhecida como «cidade da uva», Jundiaí (SP) carrega a fama de ser «pé quente». Isso porque, de 2015 para cá, 17 prêmios milionários de loterias saíram para apostas feitas no município .

Somente em julho deste ano, foram três prêmios, que contabilizam mais de R$ 2 milhões. O último saiu na terça-feira (26), para uma única aposta , e rendeu R$ 1.197.451,22 milhões para o morador.

No início do mês, outro morador foi premiado com mais de R$ 1,2 milhão na Lotofácil. Em uma outra aposta da Lotofácil no dia 22, foram quatro ganhadores, sendo um de Jundiaí, que levou R$ 371.783,14 mil.

Histórico de sorte

Em julho de 2021, uma aposta feita em Jundiaí ganhou o prêmio principal de R$ 123 mil. Foi a terceira vez que o município registrou um ganhador de prêmios principais em loterias durante o mês.

No dia 1º, uma aposta do tipo bolão levou mais de R$ 1,2 milhão na Lotofácil. O valor foi dividido entre 28 apostadores. Depois, no dia 14 de julho, outra aposta feita em uma lotérica no centro da cidade ganhou o prêmio principal de R$ 500 mil na Loteria Federal .

Em setembro do mesmo ano, uma aposta simples de Salto (SP) e um bolão de Jundiaí ficaram entre os 57 ganhadores no sorteio da Lotofácil da Independência. O prêmio total foi de R$ 159,1 milhões, o maior da história dessa loteria, e cada vencedor recebeu R$ 2.791.889.

Dois prêmios saíram no município em 2020. No início do ano, um jundiaiense dividiu o prêmio de mais de R$ 5 milhões da Lotofácil com outras cinco pessoas. Cada uma levou R$ 934.982,29. Em abril, um morador levou o prêmio de R$ 37 mil na Quina da Mega-Sena.

Em 2019, a Quina da Mega-Sena saiu para uma aposta feita em Jundiaí. O prêmio foi de R$ 37 mil. No início do ano, um apostador da cidade ganhou quase R$ 1 milhão no sorteio da Lotofácil . O sortudo dividiu o prêmio de mais de R$ 5 milhões com outras cinco pessoas: cada uma levou R$ 934.982,29 mil.

Em agosto de 2017, outro jundiaiense embolsou o prêmio da Lotofácil . Dessa vez, a escolha certeira rendeu R$ 872.754,17 mil. Ao todo, duas pessoas foram contempladas e dividiram o prêmio de mais de R$ 1,7 milhão.

No ano anterior, três moradores já haviam tirado a «sorte grande» em Jundiaí. Em dezembro, um apostador garantiu um prêmio de R$ 562 mil na Lotofácil . Em abril, um ganhador levou R$ 700 mil no sorteio.

Já em fevereiro, outra aposta da cidade foi premiada em R$ 17 milhões na Mega-Sena . Um ano antes, em fevereiro de 2015, uma aposta de Jundiaí também acertou as seis dezenas da Mega-Sena, garantindo um prêmio de R$ 29.353.109,38.

VÍDEOS: assista às reportagens da TV TEM

200 vídeos Veja mais notícias da região no g1 Sorocaba e Jundiaí

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com