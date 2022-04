Cidade da Ucrânia dá treinamentos com armas para mulheres civis: 'Precisam estar prontas'

Entornointeligente.com /

IVANO-FRANKIVSK — Em um porão longo e estreito de uma antiga escola, Serhiy Korneliyevych Hamchuk ensina ucranianas das mais diversas idades a manusear uma arma na cidade de Ivano-Frankivsk. A escalada de ataques feitos pela Rússia contra a Ucrânia — e os casos de estupro e violência — fez com que cada vez mais mulheres buscassem aprender a atirar, segundo reportagem do «The Guardian».

Guerra na Ucrânia: Veja antes e depois da destruição após dois meses de conflito

O modelo de arma utilizado nos treinos é o popular AK-47, criado na Rússia. Em uma aula no local, dez «alunas», com idade entre 18 e 51 anos, observam atentamente enquanto Hamchuk mostra como recarregar a arma, colocando as balas no lugar, uma após a outra, com o polegar.

— Bom. Quem quer tentar? — pergunta o instrutor às alunas, logo após fazer uma demonstração, na escola em que cerca de 1.200 alunos, com idades entre seis e 18 anos, estudavam até o início da guerra, quando o ensino presencial foi suspenso em toda a Ucrânia.

Pesquisa: Guerra na Ucrânia elevou gastos militares da Europa em 2021

No final de março, Ruslan Martsinkiv, prefeito de Ivano-Frankivsk, uma das maiores cidades do oeste da Ucrânia, anunciou que cinco escolas de tiro da cidade seriam reabertas aos que quisessem ensinar civis a usar armas de fogo. Embora abertos a todos, no entanto, os cursos são voltados principalmente para mulheres.

— Existem outras instituições onde os homens podem treinar, mas [os daquele local] são cursos especiais organizados para mulheres. As mulheres precisam estar prontas para proteger a si mesmas e suas famílias — diz o prefeito.

Autoridades de Kiev: Bombardeios russos em infraestruturas de transporte matam cinco na Ucrânia

As aulas começaram em 31 de março, dia em que as forças ucranianas libertaram Bucha, a noroeste da capital Kiev. Nos dias que se seguiram, enquanto notícias de crimes de guerra cometidos por soldados russos circulavam na mídia e nos canais do Telegram, milhares de mulheres buscaram o serviço. Só no primeiro fim de semana foram mais de 3.700 inscritas, com outras milhares se inscrevendo nas semanas seguintes, chegando a uma lista de espera de mais de 6.300 mulheres atualmente.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com