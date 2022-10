Entornointeligente.com /

Ciclofaixas de lazer em São Paulo e Programa Ruas Abertas ficarão desativados neste domingo de eleições; veja alterações no trânsito Carros poderão circular normalmente pela Avenida Paulista ao longo do dia. Tráfego no «Minhocão» ficará liberado das 7h à meia-noite. Por TV Globo e g1 SP — São Paulo

02/10/2022 05h35 Atualizado 02/10/2022

1 de 1 Ciclistas e pedestres aproveitam manhã deste domingo na Avenida Paulista após fechamento para veículos — Foto: Cinthia Toledo/TV Globo Ciclistas e pedestres aproveitam manhã deste domingo na Avenida Paulista após fechamento para veículos — Foto: Cinthia Toledo/TV Globo

As ciclofaixas de lazer da cidade de São Paulo e o Programa Ruas abertas estarão desativadas neste domingo (2), quando acontece o primeiro turno das Eleições de 2022 .

A medida, segundo a gestão municipal, visa garantir a fluidez no trânsito da capital e o acesso dos eleitores a seus locais de votação. Em 2018, a suspensão também do programa também ocorreu.

Transporte coletivo: veja como fica o funcionamento de ônibus, trem e metrô na capital neste domingo de eleições

Assim como ocorreu anteriormente, o programa «Ruas Abertas» ficará suspenso na Avenida Paulista no dia da votação, permitindo a circulação de veículos pela via durante todo o dia.

Por sua vez, o Elevado Presidente João Goulart , conhecido como «Minhocão» também estará com tráfego liberado para os motoristas, das 7h à meia-noite .

Interdições

Rua Francisca Miquelina , entre R. Dona Maria Paula e R. Aguiar de Barros, na Bela Vista – do começo de sábado (meia-noite) até o final de domingo (23h59). Rua Américo Falcão , entre R. Jacaratinga e R. Estância, no Campo Limpo – das 6h de sábado às 23h59 de domingo. Rua Elísio Ferreira , entre R. Dr. Felice Buscaglia e Av. Ragueb Chohfi, em São Mateus – sexta e sábado, das 6h às 14h, e domingo, das 16h às 23h59. Avenida Paulo Ferreira , entre R. Jesuíno de Brito e Anastácio de Souza Pinto, na Freguesia do Ó – sexta e sábado, das 6h às 14h, e domingo, das 16h às 23h59.

Estacionamentos e Zona Azul

Os motoristas poderão estacionar nas vias sinalizadas com placas de proibido estacionar, exceto nos corredores de ônibus, nas faixas exclusivas e nas vias de transporte rápido.

Diferente de 2018, neste ano, a Zona Azul funcionará normalmente, de acordo com a sinalização de cada local.

Vagas:

Rua Genebra, entre R. Aguiar de Barros e R. Maria Paula, do lado ímpar; Rua Dr. Falcão Filho, altura do n° 121, em ambos os lados; Avenida Brigadeiro Luís Antônio, faixa de ônibus entre R. Jandaia e R. Aguiar de Barros, no sentido centro; Rua Francisca Miquelina, entre R. Aguiar de Barros e R. Santo Amaro, do lado ímpar.

Guia do eleitor

Como achar meu local de votação? Voto em trânsito: consulte locais Como baixar o e-Título? Quais são os horários para votar? Cola eleitoral: imprima e leve com você Funciona Assim: podcast do g1 explica as regras das eleições e da democracia; ouça os episódios

