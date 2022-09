Ciclo de charlas buscó potenciar el capital humano de becarios y becarias de Coronel

Entornointeligente.com /

La iniciativa liderada por el equipo de Sostenibilidad de Enel Generación y ejecutada por Fundación Ciencia Impacta, constó de la realización de seis charlas para adquirir conocimientos y herramientas desde la perspectiva de la neuro-ciencia y enfoque de género. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Con la participación presencial de 50 jóvenes y de otros 70 que pudieron ser parte de manera remota, se presentó la sexta charla «Rompiendo Techos de Cristal», con la que Enel Generación y Fundación Ciencia Impacta dieron término al ciclo de encuentros para becarias y becarios de la Beca Rosa Medel.

La beca tiene un total de 157 becarios y becarias, entre los 18 y 44 años de edad, de los cuales 90 son mujeres y 67 hombres, quienes viven principalmente en los barrios de Coronel de Doña Isidora, Nuevo Esfuerzo, La Peña y Huertos Familiares, entre otros, y que en su mayoría estudian carreras de las áreas de la Ingeniería, Ciencias Sociales, Salud, Administración, Comercio y Educación.

La charla fue conducida por Jennifer Alfaro, miembro del equipo de Fundación Ciencia Impacta, la cual también contó con la participación como panelistas durante el encuentro, de Krasna Pereira, responsable de Sostenibilidad de Enel en Coronel y de Mónica Zarini, presidenta de Asociación Sembra.

«Tenemos la convicción de que colaborar en el desarrollo de las futuras generaciones es sumamente relevante para el país y para el crecimiento de los territorios. Es por eso que impulsamos iniciativas como esta», aseguró Antonella Pellegrini, gerenta de Sostenibilidad de Enel Chile.

«La Beca Rosa Medel, que además está en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas número cuatro (Educación de Calidad), nace con el objetivo de colaborar con la continuidad escolar de aquellas y aquellos jóvenes de familias reasentadas que desean seguir sus estudios a nivel superior. Es una contribución para que puedan seguir cultivando sus talentos, aspiraciones y pasiones», explicó.

Para Fernanda Soto, de 19 años, estudiante de primer año de Telecomunicaciones de Redes en la Universidad Técnica Federico Santa María, quien se enteró de la beca a través de una tía, esta instancia fue «una oportunidad que no la podía dejar pasar, es un apoyo totalmente porque la universidad es muy difícil con lo que es dinero».

La joven agregó que «los talleres los encontré interesantes por cómo tocaron temas como el feminismo. Tanto en la media como en la Universidad he estado rodeada de muchos hombres y cuando hice mi práctica, estuve en un ambiente muy masculino. La gente no cree cuando les digo yo me subiré a una escalera y les voy a instalar fibra óptica, quedan sorprendidos. Quiero demostrar que una también sabe y que estoy en lo que me apasiona».

La beca contribuye al Plan de Restablecimiento de Medios de Vida en Capital Humano de Enel y busca potenciar el capital humano, a través de acciones en el área de la educación, con aquellos niños y niñas ahora jóvenes, de las familias del Reasentamiento en Coronel.

En su única versión, entregó un monto total de $700.000 a cada becario y becaria, monto que apoya el financiamiento de sus estudios superiores, universitarios o técnico profesional.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com