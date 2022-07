Ciclistas y espectadores heridos en un impresionante accidente en Londres

Entornointeligente.com /

El campeón olímpico en la categoría Omnium fue atendido durante más de cuarenta minutos después del accidente, antes de ser transportado en ambulancia. Varios espectadores resultaron también heridos por la bicicleta y el ciclista. «Matt está consciente y hablando, como ha hecho en todo momento y está siendo tratado en el hospital», indicó el Team England en un tuit. El corredor de 24 años intentaba evitar a otros corredores caídos delante de él sobre la pista durante una carrera de clasificación, pero al apartarse se enganchó con la rueda de otra bicicleta y salió disparado hacia las gradas. Según los testigos, un hombre fue atendido por un corte en el brazo y una niña también fue atendida por los médicos. La clasificación fue interrumpida después del accidente, que implicó a un total de ocho corredores y se pidió al público que abandonara el velódromo. Otro corredor británico, Matt Bostock, igualmente herido durante el accidente, fue trasladado al hospital con heridas en la cabeza y en el hombro. El canadiense Mathias Guillemette fue descalificado por haber provocado la primera caída. #Video ?? | El ciclista ????? sobre pista británico Matt Walls estuvo implicado en un impresionante accidente durante los Juegos de la @thecgf , cuando se vio catapultado hacia las gradas donde estaba sentado el público del Lee Valley VeloPark en #Londres . pic.twitter.com/5s2iEQJGYx

— Tribuna Deportes (@Tribunadeportes) July 31, 2022 1. Three cyclists were taken to hospital for treatment following a terrifying crash at the Birmingham Commonwealth Games. England’s Matt Walls was thrown over the barriers into the crowd after trying to avoid riders who had fallen in an accident. pic.twitter.com/vR13xXQt4p

— BFM News (@NewsBFM) July 31, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 31/7/2022

