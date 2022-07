Ciclistas e espectadores feridos em grave acidente nos Jogos da Commonwealth

Entornointeligente.com /

O ciclista inglês Matt Walls, campeão olímpico no ciclismo de pista, envolveu-se num grave acidente nos Jogos da Commonwealth, este domingo, quando foi catapultado sobre as barreiras para cima da multidão no Lee Valley VeloPark.

O campeão olímpico do omnium, que competia nas eliminatórias masculinas de scratch, na pista de Londres, teve de receber tratamento no local por mais de 40 minutos antes de ser levado de ambulância.

Alguns espectadores também saíram feridos depois de Walls e a sua bicicleta terem passado por cima das barreiras numa curva, ao tentar desviar-se de outros ciclistas caídos.

Subscrever «Matt está consciente e a falar – esteve assim o tempo todo – e está a receber atendimento médico no hospital», atualizou a equipa nacional inglesa.

Dos espectadores atingidos na primeira fila, um homem recebeu tratamento para cortes no braço, enquanto uma jovem também ficou ensanguentada e recebeu atendimento médico.

O acidente de Walls ocorreu depois de o ciclista ter tentado evitar colidir com outros concorrentes que tinham caído. George Jackson, da Nova Zelândia, e Josh Duffy, da Austrália, caíram e deslizaram pela pista, forçando Walls a desviar-se em direção à barreira de proteção, acabando por sair projetado para a assistência.

O canadiado Derek Gee também teve de desviar-se até ao topo da barreira, mas conseguiu evitar ser projetado como Walls.

Matt Bostock, da Ilha de Man, também foi levado para o hospital com ferimentos na cabeça e nos ombros, enquanto o canadiano Mathias Guillemette foi desclassificado por causar o acidente inicial.

Um total de oito pilotos caíram na última volta da corrida, com médicos e treinadores a acorrerem imediatamente ao local para ajudar.

Um técnico da equipa de Inglaterra subiu as barreiras para alcançar Walls no meio da assistência.

O resto da sessão da manhã no velódromo foi cancelado e os espectadores foram convidados a sair enquanto a equipa médica atendeu Walls, que ganhou ouro em omnium e prata em madison para a equipa da Grã-Bretanha nas Olimpíadas de Tóquio do ano passado.

A maioria dos eventos dos Jogos da Commonwealth estão a ser realizados em Birmingham, mas o ciclismo de pista disputa-se em Londres.

