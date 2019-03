Ciclista panameño Roberto González, firmado en Italia

Entornointeligente.com / El ciclista panameño Roberto González estrenará equipo en Europa esta temporada. El santeño competirá en las filas del Neri Sottoli- Selle Italia-KTM noticias relacionadas Jurado dio a Panama medalla de plata en ciclismo Estrellas del ciclismo mundial llegan a Colombia Con este club, González tendrá la oportunidad de participar en el Europe Tour UCI y, además, compartirá carretera en algunos eventos del World Tour Buena Vibra para el Rali Claro. VEA TAMBIÉN: Reinauguran el Proyecto Gol de Penonomé VEA TAMBIÉN: Messi anota triplete y se lleva los aplausos de la afición del Betis Roberto, nacido en 1994, será el ciclista número 18 en el “roster” del Neri Sottoli. Ver esta publicación en Instagram El Santeño Roberto Gonzalez estará esta temporada en el Neri Selle Italia donde participará en el Europe Tour UCI y estará compartiendo carretera en algunos eventos World Tour Buena Vibra para el capo del Rali Claro #Repost @neri_selleitalia_ktm • • • • • • #BienvenidoRoberto – ARRIVA ROBERTO GONZALEZ Una nuova pedina farà parte della scacchiera della Neri Sottoli – Selle Italia – KTM. Il 18° corridore del nostro roster sarà infatti il panamense Roberto Gonzalez, classe '94. Il giovane corridore dell'America Centrale, che ha una predilezione per le salite, è stato due volte vicecampione Nazionale ed ha nutrito una certa esperienza soprattutto in Sud America grazie alla militanza in squadre come la Bicicletas Strongman con cui ha partecipato anche a corse europee. Il suo esordio avverrà il 17 a marzo al Tour de Taiwan. #BienvenidoRoberto – ROBERTO GONZALEZ JOINS THE TEAM A new piece on the chessboard of the team Neri Sottoli – Selle Italia – KTM. The 18th rider of our roster will be the panamaniam Roberto Gonzalez, born in '94. The new arrival from Central America is a rider who likes the climbs. Two times vicechampion of his country, Gonzalez has raced mostly in South America thanks to the experience at Bicicletas Strongman, a team that has let him join some races in Europe too. His debut will be from the 17th of march at the Tour de Taiwan #OurTimeIsNow Una publicación compartida de Pedaleo En Pty (@pedaleoenpty) el 15 Mar, 2019 a las 6:44 PDT “El centroamericano es un ciclista al que le gustan las escaladas. Ha logrado destacados triunfos en su país y tiene experiencia mayormente en Sudamérica”, destacó el nuevo equipo de González.

