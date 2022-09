Ciclista espanhol Ayuso segue em prova mesmo com teste positivo ao coronavirus

Entornointeligente.com /

O ciclista espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) teve um teste positivo ao coronavírus que provoca a covid-19, mas vai seguir na Volta a Espanha, anunciou esta sexta-feira a sua equipa.

Relacionados volta a espanha. Kaden Groves vence 11.ª etapa, Evenepoel continua líder da Vuelta

desporto. João Almeida: «Vamos ver se a minha forma melhora um pouco nas próximas semanas»

«Segundo os protocolos internos, Ayuso fez o teste da covid-19 com resultado positivo esta manhã. Está assintomático e, ao analisar a sua amostra PCR, concluiu-se que tinha um risco muito baixo de infeção, semelhante a outros casos como vimos na Volta a França deste ano», lê-se em comunicado.

A equipa declarou que a decisão de manter Ayuso na estrada foi tomada em conjunto com os médicos da corrida e os responsáveis da União Ciclista Internacional.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Ayuso encontra-se na quinta posição da classificação geral, a 4.53 minutos do líder, o belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). João Almeida é o português melhor colocado, no oitavo posto, a 7.18 minutos do topo.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com