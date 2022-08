Ciclista confirma buscas e condição de arguido e diz estar «limpo»

Entornointeligente.com /

O ciclista Francisco Campos desmentiu hoje ter assumido perante o diretor desportivo da Efapel uma violação do regulamento interno da equipa, garantindo estar «limpo de qualquer substância ilícita» e de «consciência tranquila».

Relacionados volta a portugal. Organização da Volta a Portugal esclarece que «age apenas perante decisões» das entidades desportivas

ciclismo. Volta a Portugal hoje na estrada contra o fantasma do doping

desporto. Buscas em equipas de ciclismo. Pelo menos um ciclista da Efapel constituído arguido

«O diretor desportivo da Efapel, José Azevedo, mencionou que não cumpri o regulamento interno da equipa e que confessei não o ter cumprido. Fui, de facto, um dos elementos alvo de rusga por parte da Polícia Judiciária e fui constituído arguido, no entanto, desminto que tenha confessado que comuniquei ao diretor Azevedo que não cumpri o regulamento interno. Nenhum elemento das rusgas encontrou qualquer tipo de substância ilícita em minha casa, porque não as utilizo, nem nunca utilizei» , esclareceu o corredor de 24 anos, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo Francisco Campos, nas buscas realizadas na terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ), «o único achado foi material médico selado pertencente à família da casa» onde reside. «Estou de consciência tranquila em relação a qualquer acusação feita, uma vez que fui controlado regularmente pela ADoP [Autoridade Antidopagem de Portugal] e WADA [Agência Mundial Antidopagem], sem nunca ter qualquer alteração nas análises feitas», indicou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Para além disso, de acordo com Campos, a própria equipa controlava os ciclistas «quinzenalmente» e o diretor desportivo da Efapel sabia que «estava e sempre» esteve «limpo de qualquer substância ilícita». «Lamento a atitude vinda do líder da equipa da Efapel, que não se inteirou dos factos, utilizou uma linguagem duvidosa e insinua suspeitas de algo que não corresponde à realidade. José Azevedo não me quis ouvir e trouxe o meu nome para a comunicação social, causando-me danos pessoais e profissionais», acusou.

O corredor disse ainda estar «tranquilo em relação a esta situação» e acreditar que «a justiça será feita».

Despedido pela equipa, após buscas A PJ realizou na terça-feira buscas «em locais ligados a equipas de ciclismo» no âmbito da operação ‘Prova Limpa’, confirmou à Lusa fonte ligada à investigação, esclarecendo que o objetivo «principal foi a recolha de prova, nomeadamente documentação».

A mesma fonte detalhou que a PJ «realizou buscas em vários pontos do país, em simultâneo, em locais ligados a equipas de ciclismo, no âmbito da operação ‘Prova Limpa'», tendo estas «como objetivo principal a recolha de prova, nomeadamente de documentação e não a detenção de qualquer suspeito».

As buscas aconteceram a dois dias do arranque da 83.ª Volta a Portugal em bicicleta, que estará na estrada entre quinta-feira e 15 de agosto.

Na terça-feira, José Azevedo disse à Lusa que Francisco Campos tinha deixado de fazer parte da equipa. «Da parte da manhã, o Francisco Campos telefonou-me a dizer que teve uma visita da Polícia Judiciária, que fizeram uma rusga à sua casa, e que foi constituído arguido. Explicou-me o que é que o levou a ser constituído arguido – eu não vou divulgar isso porque acho que é algo privado e diz-lhe respeito a ele», começou por dizer o diretor desportivo da Efapel.

Depois de ouvir as explicações do ciclista, que estava entre os sete selecionados para alinhar na 83.ª Volta a Portugal, que arranca na quinta-feira, José Azevedo optou pela rescisão automática do contrato do jovem de 24 anos, que representou a W52-FC Porto entre 2019 e 2021.

«Nesta equipa, há um código interno que eu, desde o início do projeto, expliquei aos corredores, e do qual não nos movemos, não cedemos, nem admitimos. Por incumprimento dessas regras internas da equipa, eu, depois de ouvir as explicações do Francisco, ele estava para fazer a Volta a Portugal e foi imediatamente substituído, imediatamente a sua atividade dentro da equipa Efapel foi suspensa, e deixará de fazer parte deste projeto», revelou.

No final de abril, 10 corredores da W52-FC Porto foram constituídos arguidos e o diretor desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, foi mesmo detido, assim como o seu adjunto, José Rodrigues, no decurso da operação ‘Prova Limpa’, a cargo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

«A operação policial, envolvendo um total de cerca de 120 elementos provenientes da Diretoria do Norte e ainda das Diretorias do Centro e do Sul, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e dos Departamentos de Investigação Criminal de Braga, Vila Real e Guarda, contou ainda com a colaboração da ADoP», detalhou a PJ, em 24 de abril, indicando que durante a mesma «foram apreendidas diversas substâncias e instrumentos clínicos, usados no treino dos atletas e com impacto no seu rendimento desportivo».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com