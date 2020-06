Ciclismo: Pogacar nuovo campione di Slovenia a cronometro

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 28 GIU – Tadej Pogacar è il nuovo campione nazionale sloveno a cronometro. Il 21enne dell’UAE Emirates si è imposto su un tracciato lungo 15,6 km con il tempo di 31’10″48. Alle sue spalle Primoz Roglic (Jumbo Visma), che la settimana scorsa aveva vinto il titolo sloveno su strada proprio su Pogacar e oggi ha fatto registrare un ritardo di 8″. Terzo Jan Polanc (UAE Emirates), a 1’46″. “È davvero entusiasmante riuscire a vincere dopo il secondo posto della scorsa settimana – le parole di Pogacar -. Conoscevo molto bene il percorso, lo abbiamo studiato meticolosamente allenandoci su queste strade molte volte durante la settimana. Anche Polanc ha dimostrato di essere in forma: sono contento che abbia centrato il bronzo dato che, nella prova in linea, aveva lavorato tantissimo per me. Essere in due sul podio è un fantastico risultato per la squadra”. (ANSA).

