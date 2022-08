Ciclismo: Eurocrono stregata, Ganna si ferma al bronzo

Entornointeligente.com /

ROMA. – Continua la maledizione Europei per Filippo Ganna nella corsa a cronometro. Nella prova sui 24 km sulle strade di Monaco di Baviera l’azzurro, campione del mondo nella specialità, è stato battuto dalla coppia di svizzeri formata da Stefan Bissegger, medaglia d’oro, e Stefan Küng, d’argento e si è dovuto accontentare del bronzo salendo sul terzo gradino del podio.

A separare Ganna dal trionfo solo nove secondi in una sfida con l’»armata svizzera» incerta ed emozionante fino al traguardo. Basti pensare che il campione europeo Bissegger ha preceduto il connazionale Kung di soli 53 centesimi di secondo costruendo la sua vittoria soprattutto nella seconda parte del percorso nella quale è riuscito a mettersi alle spalle i due rivali. Non una buona giornata, invece, per Mattia Cattaneo, che ha chiuso al 14esimo posto al termine di una prova non esaltante. A completare la top-5 il danese Mikkel Bjerg (27″ di ritardo) ed il polacco Maciej Bodnar (37″ dalla vetta).

Si tratta un ottimo risultato per Ganna se si pensa che non doveva neanche essere al via fino a qualche giorno fa, ma, visti i problemi di Matteo Sobrero, l’azzurro ha scelto di partecipare alla cronometro di questi Europei. E così Ganna, non al top, non è riuscito ad imporsi, ma ha conquistato comunque una bella medaglia. Il piemontese, terzo sul percorso completamente pianeggiante in terra teutonica (24 chilometri completamente pianeggianti), peggiora rispetto al 2021 (a Trento fu secondo), ma agguanta comunque un piazzamento di rilievo che dà fiducia in vista dei Mondiali.

«Ho fatto i valori che dovevo – ammette Ganna al termine della sua prova – quindi sono soddisfatto. D’altra parte bisogna considerare che dopo il Tour non avevo più toccato la bici da crono, nel finale ho patito un po’ lo sforzo anche se in gara sono riuscito a spingere 10 watt in più del previsto.

Complimenti ai due svizzeri che sono andati più forte, bravi davvero. Personalmente guardo a questa corsa come ad una prova importante in vista del mondiale: andiamo in Australia con l’obiettivo di riportare a casa questa maglia per la terza volta consecutiva».

Un deluso Mattia Cattaneo non cerca scuse: «Sono andato piano, semplicemente non avevo le gambe. Speravo di aver recuperato bene dal Tour, ma evidentemente non l’ho ancora fatto. Non avevo forza e sono deluso, anche se so di aver dato il massimo. Pian piano manderò giù la delusione e cercherò di concentrarmi sui prossimi appuntamenti».

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com