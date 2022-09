Ciberataque na Defesa: «Esperamos que este caso não seja um Tancos 2»

Entornointeligente.com /

«Espero que não estejamos perante um ‘Tancos 2’, porque se pode repetir o esconder de responsabilidades que sucedeu nesse processo . Aqui o caso tem gravidade acrescida por implicar a segurança de Portugal e da Aliança Atlântica , num difícil contexto da guerra da Ucrânia. Estão claramente em causa, pelo menos, crimes informáticos e crimes contra o Estado , que de acordo com a Lei de Organização da Investigação Criminal são da competência de investigação da PJ e é incompreensível que não tenha sido chamada. Aguardamos que as autoridades judiciárias nos esclareçam sobre este assunto e temos direito a esse esclarecimento porque o alarme é óbvio», declara o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia , presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT).

Jorge Bacelar Gouveia, presidente do OSCOT

© Fernando Fontes

Espionagem , violação do segredo de Estado , acesso ilegítimo a sistema informático (Lei do Cibercrime) e acesso indevido (Lei da Proteção de Dados Pessoais) são os crimes que podem ter sido cometidos no ciberataque que atingiu o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e o Ministério da Defesa Nacional (MDN). Um ciberataque «prolongado e indetetável» que, conforme o DN noticiou terá resultado na exfiltração de «centenas» de documentos classificados NATO, secretos e confidenciais e a exposição de parte deles para venda na darkweb. O Governo terá sido avisado pelos serviços de informações dos EUA.

Subscrever Tudo crimes da competência de investigação da Polícia Judiciária (PJ) que, no entanto, não foi informada da situação , apesar do caso ser há várias semanas do conhecimento de várias entidades.

Pelo menos do próprio primeiro-ministro António Costa (que terá sido o primeiro a ser informado, pela embaixada norte-americana em Lisboa), da Ministra da Defesa, Helena Carreiras, do secretário de Estado para a Digitalização, Mário Campolargo, do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, do diretor-geral do Gabinete Coordenador de Segurança (GNS), vice-almirante Gameiro Marques, do diretor-geral do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), Carlos Lopes Pires, e o diretor-geral do Serviço de Informações de Segurança (SIS), Neiva da Cruz, r euniram mais que uma vez nas últimas semanas para acompanhar o caso.

«No limite todas as pessoas que tiveram conhecimento do ciberataque e não o comunicaram às entidades competentes, DCIAP e PJ, podem também incorrer em crime de denegação de justiça e prevaricação «, sublinha ao DN fonte judicial.

Esta fonte adianta que, «além do crime de espionagem, por se poder tratar de um ataque com origem em forças estrangeiras, o facto de poder ter sido facilitado por alegada quebra de procedimentos de segurança para a transmissão destes documentos, pode configurar sucessivas violações do segredo de Estado . É preciso investigar o que aconteceu e quem autorizou que os procedimentos definidos não fossem cumpridos».

O DN questionou a PJ e a Procuradoria-Geral da República sobre se tinha sido ou iria ser instaurado algum inquérito-crime, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.

70% das verbas por gastar A agravar a situação, o investimento na estrutura de ciberdefesa no Estado-Maior-General das Forças Armadas – que deve prevenir e anular este género de ataques na Defesa – tem sofrido revezes numa altura em que os ciberataques foram declarados como a maior ameaça à segurança em Portugal, tal como a todos os países que se opuseram à invasão da Ucrânia pela Federação Russa.

De acordo com o relatório de execução da Lei de Programação Militar (LPM), em 2021 apenas 27,2% do orçamento previsto para a Ciberdefesa foi executado (1,3 de 4,8 milhões).

«No ano de 2021 a concretização dos objetivos ficou aquém do planeado em termos de indicadores e respetivas metas a atingir. O desenvolvimento da capacidade de Ciberdefesa em termos de recursos humanos teve em 2021 uma evolução pouco significativa em função das restrições impostas no âmbito da pandemia, bem como à escassez de recursos especializados existentes nas FFAA, refletindo-se nos 45% de lotação preenchida no Centro de Ciberdefesa (CCD)», reconhece o MDN.

O Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro

«Fatores exógenos à capacidade de gestão do EMGFA», que teve uma execução orçamental de apenas 29%, «fundos disponíveis atribuídos ao EMGFA» que «não permitiram a assunção de compromissos de cerca de 65% (5,4 milhões) das dotações inicialmente disponíveis» constituíram, assim, «um forte constrangimento à execução financeira da LPM , obrigando, entre outras medidas, à decisão de suspensão de aquisições programadas nos projetos das capacidades de Comando e Controlo (afetando os projetos da Rede Fixa de Comunicações Militares) e da Ciberdefesa «.

Numa reportagem feita pelo DN no Centro de Ciberdefesa em 2019, Gouveia e Melo , ex-coordenador da task force da vacinação contra a covid-19 e atual Chefe de Estado-Maior da Armada, era então adjunto de Planeamento e Coordenação EMGFA, responsável pela estratégia de ciberdefesa e por este Centro. A ambição era que fosse criado um ciber-exército com cerca de 100 militares , mas ainda só tem pouco mais de meia centena.

Nessa altura, a Defesa tinha acabado de sofrer outro ciberataque que atingiu o sistema de correio eletrónico de militares e civis no ministério da Defesa Nacional e cuja suspeita de proveniência recaiu sobre Moscovo.

