Cibao FC enfrenta a la O&M en la continuación de la liguilla

Cibao FC volverá a la acción este sábado cuando reciba en su feudo a la Universidad O & M, en partido de la jornada 7 de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2022). El encuentro comenzará a las 7:00 de la noche en la bombonera de la Universidad Católica Madre y Maestra. El club naranja está ocupando la segunda posición de la Liguilla, mientras que los universitarios comparten la última posición con Jarabacoa FC. En los seis partidos Cibao FC tiene marca de 2 ganados, 3 empates y una derrota, para un total de 9 puntos, solo por debajo de los 15 que suma el Club Atlético Pantoja. La Universidad O & M no ha podido ganar en la Liguilla donde tiene registro de cero triunfo, tres empates y dos derrotas para tres unidades.

Los dos oncenos en la etapa regular se enfrentaron dos veces, donde Cibao FC se impuso en el primero 4-2 el 13 de julio en el estadio Félix Sánchez, con un doblete de Juan David Díaz, y goles de Yohan Parra y Erick Japa. Los universitarios anotaron por vía de Hilario Mena con un doblete. En el segundo enfrentamiento O & M se impuso de visitante 2-0 el 15 de abril, con goles de Kensy Guerrero al y Arichell Hernández al minuto. En la Liguilla tienen un enfrentamiento, que fue el 16 de julio y donde empataron 1-1,anotando Arichell Hernández y el colombiano Juan David Díaz por Cibao FC.

El mejor goleador del Cibao FC, que cuenta con el respaldo de Banreservas, es el colombiano Díaz quien es segundo de la LDF con 7 goles, Erick Japa tiene 5, Christian Alba 4, Jean Carlos López y Pinta Díaz 3 cada uno, Welkin Luis, Jean Luis Martínez, Dairin González y Ángel Montes De Oca, uno por cabeza. El líder de los universitarios es el cubano Arichell Hernández con 6 y tercero de la liga, Hilario Mena y Kensy Guerrero tienen 5 cada uno.

Los Guerreros del Club Atlético Pantoja viajarán este sábado para medirse al Jarabacoa FC en el estadio Junior Recio, con la misión de conseguir un triunfo que les permita inscribir su nombre en la fase semifinal.

El tránsito de Pantoja por la liguilla ha devuelto la alegría y confianza a sus fanáticos. Cinco victorias en igual número de partidos, 12 goles anotados y solo 3 concedidos, avalan la aspiración de los Guerreros de conseguir la clasificación matemática en la sede del cuadro de la montaña; un recinto en el que hasta ahora las estadísticas favorecen al local y en el que los de la capital no han logrado sumar de a tres.

Los dirigidos por David González no vieron acción en la sexta jornada de la liguilla. El partido ante O&M FC fue reprogramado para el 24 de agosto y las piernas de los Guerreros recibieron un descanso no programado que, en opinión del propio González, no debería afectar el rendimiento de sus efectivos.

«Queremos recuperar las sensaciones antes de la pausa y seguir muy concentrados de cara a los que viene», aseguró el DT de los Guerreros que mantiene el foco en su plan de ir partido a partido, buscando primero el pase a la semifinal.

