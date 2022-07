Chyno Miranda se reencuentra con su mamá en la clínica (Video)

Entornointeligente.com /

Recientemente dieron a conocer algunas imágenes de Chyno Miranda realizando su tratamiento de rehabilitación en la clínica psiquiátrica.

Aunque hasta el momento solo habían sido rumores, Javier Ceriani dio a conocer las primeras imágenes del reconocido cantante venezolano Chyno Miranda en la clínica psiquiátrica en que se encuentra actualmente cumpliendo un tratamiento para su recuperación.

En el programa Chisme No Like, el conductor argentino expuso que entraron a «un lugar donde alguien está encerrado por su propia voluntad, inducido por alguien que lo cuida pero no sabemos con qué intereses».

Luego aclaró que «Él está en una clínica de rehabilitación de psiquiatría del gobierno».

«A mí me dio tristeza. Yo lo vi brillar, lo vi arriba del escenario, uno de los cuerpos más perfectos de la industria (…) Solito en esa habitación comiendo solo su platito de arroz, a mí me partió el alma» dijo Javier Ceriani, para agregar que «Ojalá sobreviva a esto. Chyno Mranda te encontramos, te queremos».

Sobre su estado actual dijo que «Se está recuperando, ojalá salga de esto. Es la realidad de muchos artistas que pueden terminar del éxito, de la gloria, a estar solos en una habitación».

Y luego mostraron otras imágenes del cantante entrenado en «El gimnasio precario de la clínica en donde también están los sobrinos de Maduro».

Para finalizar el tema expresó «Chyno tiene una novia, ojalá lo dejen que la vea porque él se quiere casar con esa chica que no tiene ningún interés como lo tenía la hampona de Natasha Araos».

« Gracias mami por venir a verme » le dijo Chyno a su madre según CNL.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora

Por: Noticias al dia y a la hora Autor: Redacción Noticias al Dia y a la Hora Fecha de publicación: 2022-07-20 06:06:39 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com