Chávez, tuviera 68 años, hoy Venezuela: ¡Vive un grave problema político, económico, y moral!

«La ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer, y lo que es correcto hacer».

Potter Stewart.

Sobre la actualidad política y económica de Venezuela. Donde muchos políticos cuestionan duramente al gobierno alguien sabrá: ¿Qué va a pasar aquí? «En la medida en que un frente político del sector gobierno inmune- críticos- oposición, no se ordene, la situación tendrá a empeorar. Ya qué la causa del problema económico venezolano es político, una situación autogenerada por el propio Gobierno bolivariano.

Estamos por lo que vemos frente a «un gobierno anárquico» y que solo un frente de alto nivel, será el que pueda orientar para resolver esta inentendible situación política, tiene que haber un comando, una definición. Y donde todos unidos por una verdadera rectificación o cambio, Y después no se vaya a permitir que se les señale de terroristas, y de asociación para delinquir.

En el gobierno hay una perversa burocracia cívico-militar, y un despilfarro atroz. La responsabilidad es del mal llamado alto mando de la revolución, a sabiendas que no los dejaran nunca gobernar, que no tienen la autoridad para decir: ‘nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones’. «Las relaciones de todas esas vicepresidencias, y Maduro están maleadas desde el inicio». Tras 23 años en el poder, nadie sabe que vamos a hacer con las energías renovables, y no renovables con las empresas de Guayana, con el Arco Minero, con el turismo, con los meses de temporada alta en las provincias, en este segundo semestre del 2022, para que se vea que se está trabajando en esto, para superar esta tragedia económica, todos los pueblos de Venezuela, el 90% están en ruinas, con negocios y empresas cerradas, viviendas solas, pero se anuncian unas zonas económicas especiales, o sea las antiguas zonas francas, o puertos libres, pero esta vez, sin un ordenamiento jurídico claro libre de las mafias que tendrán el control, es lo que se ve, y lo que marca cual es el nivel de prioridades que tiene el presidente de Venezuela, esto es muy preocupante.

Hoy muestra querida Venezuela con su pueblo huyendo, tiene un grave problema político, una tragedia económica, y una depresión moral, porque es una inmoralidad que haya hambre, y existan venezolanos profesionales, y trabajadores especializados necesitados, sin oportunidades, en trabajos improductivos, explotados por comerciantes árabes, y chinos, la nueva modalidad de esclavitud moderna del siglo XXI.

Este 28 de julio del 2022, Hugo Rafael Chávez Frías, estaría cumpliendo 68 años de edad, si estuviera viviendo. ¿Su cumpleaños lo hubiera celebrado con un acto para celebrar esta tragedia política, social, y económica, con las principales figuras de la revolución bolivariana?

Cuando Hugo Chávez, aquel 6 de diciembre de 1998, se fundió en un abrazo con el pueblo, definitivamente dejó de ser el candidato presidencial para convertirse en el presidente electo de Venezuela. Chávez les decía a los descamisados. Que ellos eran los que simbolizaban ese lazo fuerte, intenso, fraternal, solidario que acompañó esa corta vida de este hombre extraordinario que vio nacer este pueblo que hoy emigra por la selva del Darién

Venezuela hoy tiene un problema político, tiene un problema económico, y tiene un problema moral, porque es una inmoralidad que en este país a 23 años de revolución, donde todo está por verse, y hacerse, donde éramos los productores de petróleo, y hierro, y tercero en generación eléctrica, más importante en el mundo, haya hambre, y existan necesitados, y apagones de un mes.

Tenemos ese problema. y tenemos que demandar a toda la clase política que lo resuelva. La política nos tiene que dar la respuesta para que no sigamos sintiéndonos avergonzados en nuestro propio suelo patrio.

¿Chávez todavía es tiempo presente? ¿Era el presente que necesitábamos construir para aquellos que todavía esperan la justicia social en la Venezuela petrolera? Es el presente que tenemos, aun por construir para ser dignos de esa mochila histórica que tenemos en nuestras espaldas a causa de estas tres tragedias arriba mencionadas. Es el presente que tenemos que llevar adelante, principalmente con los ciudadanos, y unos partidos fuertes, y unidos alejados de dirigentes señalados de corruptos, con nuestra CRBV de 1999, para reclamar justicia social, institucionalidad política, coraje político, y definitivamente encontrar una salida a estos problemas que atravesamos los venezolanos.

