Chuy Corona: El inmerecido final de un portero de oro

La carrera de José de Jesús Corona no merece un final en el que el guardameta está condenado a la banca, totalmente alejado del protagonismo que lo caracterizó.

A sus 41 años es un hecho que Chuy está muy cerca de la puerta de salida en cuanto a la actividad profesional se refiere; sin embargo, el técnico recién llegado este torneo (Diego Aguirre) ha pasado por alto la jerarquía del ahora excapitán de Cruz Azul y ni siquiera lo contempla como el suplente de Sebastián Jurado …

Por increíble que parezca, Corona tiene hoy en día la etiqueta de tercer portero en La Máquina, lo cual no puede entenderse de otra manera que como una falta de respeto hacia el jugador.

Desde el torneo pasado Chuy cedió la titularidad debido a una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas varias semanas, y cuando estuvo listo Juan Reynoso mantuvo a Jurado como titular, algo lógico hasta cierto punto, aunque cabe señalar que el exportero del Veracruz dista mucho de ser confiable .

Con frecuencia está envuelto en marcados altibajos y en el presente torneo varios errores suyos le han costado puntos al equipo.

Jesús Corona. Imago7 Desde luego que se trata de un joven con condiciones, pero la mayoría de las veces da la impresión de que no está listo para ocupar el sitio estelar en el arco celeste, y mucho menos si Jesús Corona se mantiene activo.

La tendencia difícilmente variará y Chuy continuará ejerciendo su liderazgo desde la banca , en el vestidor y entrenamientos, pero ya no en el terreno de juego.

Artífice en la inolvidable medalla de oro en Londres 2012 , el mayor logro en la historia del futbol mexicano, y luego de intentar e intentar, también resultó decisivo para que La Máquina por fin terminara con 23 años de sequía en cuando a un título de Liga.

Chuy no merece la condena al olvido y a un rol secundario, y eso debería saberlo Diego Aguirre , que hasta ahora no ha hecho funcionar al conjunto cementero, pero sí cometió el atrevimiento de prescindir de un guardameta que vale oro.

