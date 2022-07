«CHUVICO» ROSAS Y JEAN CHIRINO ABRIERON SU CAMINO CON LA RAZA CARORA

Entornointeligente.com /

Jesús Enrique Rosas Fernández (Chuvico), Prof. Zilenny Delgado de Rosas y la MV. Patricia Rosas Fernández, propietarios de la finca «Santa Inés». Jesús Enrique Rosas Fernández, conocido cariñosamente como «Chuvico», en un ganadero de palabra fácil, conversador y caroreño por los cuatro costados. Hijo de Don Ignacio Rosas, un amante de los gallos recientemente fallecido a los 96 años de edad, y de Doña Blanca Fernández Ibarra, una maestra de escuela que hoy vive su respetada ancianidad, también a los 96 años. «Chuvico» enlazó nupcias con la profesora Zilenny Delgado, y es padre de Patricia, médico veterinario y Mariana, médico cirujano. «Yo lo que soy es jembrero», dice nuestro protagonista en son de chanza, para pasar a aclarar que su vida gira ahora en torno a su madre, su esposa y sus hijas. La familia Rosas Fernández con el productor del programa Perfil Agropecuario, Fernando Deybis; la Reina de la Expoferia Carora 2022, señorita Ana Elisa Ferrer Zuleta, tras recibir el galardón de una de sus ejemplares ganadoras. Nos ocupa la atención este hombre por ser uno de los ganaderos, junto a Daniel Rodríguez (Hacienda Santa Bárbara) y Jean Ángel Chirino (Fundo Mi Morenita) ser uno con más premios en la pasada Expoferia Carora 2022. La finca Santa Inés, está ubicada en el caserío Santa Inés del sector Carioca de la parroquia Camacaro, otrora Fundo Agrícola de su suegro Juan Delgado ※el primer canario que arribó a tierras ríotocuyanas en 1950※ y que desde 2002 está manos de «Chuvico» Rosas y su familia, acaparando siete galardones que se disputaron en el referido evento ferial: Campeona Joven Holstein Mestiza Reservada Gran Campeona Holstein Mestiza Campeona Joven Jersey Mestiza Reservada Gran Campeona Jersey Mestiza Campeona Menor Carora Mestiza con Registro Reservada Gran Campeona Juvenil Carora Mestiza con Registro Campeona 2 añera Carora Pura EL OJO DEL DUEÑO… Está convencido de que la presencia del dueño es bien importante en los factores de manejo y productividad de la finca, por ello se mudó a Santa Inés con Zilenny y Patricia. «Esto aporta elementos importantes que influyen seriamente en el rendimiento» , acota su hija, al momento que describe que Santa Inés es una porción de tierra de 75 hectáreas de alta productividad con aportes tecnológicos. «Esto nos permite estar vigilantes de los mínimos detalles del manejo y la alimentación de los animales, porque el asunto de la nutrición es significativo» , expresa con entusiasmados aires de experta veterinaria. «Es una apasionada como yo de la Raza Carora, la cual cultivamos desde los inicios mismos de la fundación de la finca» , señala su padre. Al preguntarles a qué atribuyen su éxito como criadores, «Chuvico» Rosas asienta que «el ganado que desde los inicios escogimos, el Carora, es la base de nuestra ganadería. La vaca Carora es muy longeva; tenemos vacas hasta con 12 partos que siguen dando leche. Nuestro rebaño se alimenta a pastoreo con una cantidad mínima de alimento concentrado». En la hacienda Santa Inés pastan 303 vacas atendidas por 16 obreros que se encargan del ordeño, el cultivo del maíz, la elaboración de pacas de heno y las demás labores inherentes a la finca. «Hay que ser un apasionado para que seas un productor medianamente exitoso», y explica que estos resultados tienen una función práctica que inciden directamente en la toma de decisiones. El número de vacas actualmente en explotación es de 80, con una producción diaria promedio de 19,2 litros. «Trabajamos fundamentalmente con vacas primíparas, casi no tenemos vacas viejas, y aspiramos colocarnos ※Dios mediante※ a 2.000 litros de leche por día». Subrayan que otro factor que ha influido en el éxito de la finca, radica en la asesoría brindada por los técnicos de la Asociación Nacional de Criadores de Raza Carora (ASOCRICA), «sobre todo de Julio César Álvarez y Ricardo Nieves. Hacemos lo que nos indican los expertos y ahora tengo a mi lado a Patricia, que como buena veterinaria, somos fieles cumplidores de las prescripciones de la asociación. Patricia interviene para asentar que fue la primera vez que participan en una feria, y aprendimos mucho. Nos quedó claro que la Raza Carora sigue estando en auge y que es lo mejor para el mestizaje». Miss Lara, Gran Campeona de la Expoferia Carora 2022. PROCESAR SUS PROPIOS PRODUCTOS Jesús Enrique Rosas adelanta que muy pronto en Santa Inés emprenderán el proceso de la leche, en virtud a los bajos precios que les ofrece el mercado. «A nosotros se nos paga 0,30 centavos de dólar por litro, pero se vende al público a más de dos dólares. Esto nos está obligando a pensar en procesar nuestro propio rubro con miras a ofrecer productos de calidad y a bajos precios. Claro, esto significa una inversión importante en tecnología, la que hemos estado haciendo poco a poco sin un centavo proveniente de la banca, y gracias a que Patricia estuvo recientemente en Europa trabajando y estudiando para la instalación de una planta productora de quesos, y eso, a Dios gracias, lo llevamos muy adelantado» . «La constancia es la clave de toda empresa exitosa; no debemos rendirnos ante los tropiezos ni las dificultades que se nos presentan a diario» , concluye reflexionando Patricia Rosas Delgado. JEAN CHIRINO: EL BENJAMÍN DE LA GANADERÍA EN OCCIDENTE Jean Chirino,

propietario de la finca

«Mi Morenita», ubicada en

Mene Mauroa, estado Falcón.

«Soy el Benjamín de la ganadería lechera en el Occidente del país» . Así, sin dudas ni pausas se autodefine Jean Chirino, un joven de 40 años criador de la Raza Carora, que descubrió su pasión por la ganadería cuando frecuentemente acompañaba a su padre, Don Teodosio Chirino, falconiano muy conocido y respetado en el mundo ganadero torrense. «Una vez que terminé de cursar el sexto grado, descubrí que lo mío es la ganadería. Desde niño he estado viniendo a Sicarigua y al Centro de Inseminación Artificial Carora (CIAC), y todo este contacto influyó en mi condición de ganadero y criador». Asegura que de las ferias y los caroreños ha aprendido mucho. «Por ejemplo, lo de rotación de potreros lo instruí con el ingeniero Rolando Herrera», enuncia con humildad. Piensa que las visitas a las fincas de Carora y las ferias son como una gran escuela. «Por ser quizás de los más jóvenes entre los ganaderos de la Raza Carora, tengo mucho que aprender de ellos. En las ferias se aprende mucho, y eso me gusta porque obtener conocimiento nunca está demás». «MI MORENITA» ES SUELO DE CAMPEONAS Es propietario y administrador de la finca «Mi Morenita» , ubicada en Mene Mauroa, estado Falcón, con una extensión de 70 hectáreas. En la Expoferia Carora 2022, Chirino se hizo acreedor de los galardones Campeona Primípara Carora Pura en Producción de Leche, con Miss Táchira, que produjo 48.5 litros en cuatro ordeños. Gran Campeona Primípara de la Feria en Producción de Leche, con Rutila 0250 (40,72 litros). Campeona 6 Añera Carora Mestiza con registro, Reservada Gran Campeona Adulta Carora Mestiza con Registro, con Miss Lara 0213. Campeona 5 Añera Carora Mestiza con Registro, Gran Campeona Adulta Carora Mestiza con Registro y otros primeros lugares con las vacas Aisa, Doña Bárbara 0256, Cruz de Mayo 0257, Ateneas 0237 y Ana 0272. Este joven tiene en su currículo ganadero el haber resultado ganador en el Concurso Binacional en 2008, celebrado en Dabajuro, con una vaca Carora de nombre Mi Futuro 0025, adquirida en la Finca La Baragüeña, del reconocido Víctor Aldana. En el concurso produjo 42,4 litros. Jean Chirino cargando con los premios obtenidos. RAZA CARORA SIN PAR Afirma Chirino, que sabe y conoce de las bondades y fortalezas de la Raza Carora. «Hemos cruzados con Holstein, con Guserat, con Gyr y con Hartón del Valle; pero los resultados han sido muy pobres. Desde el 2008 cruzamos con Carora, y con él nos quedamos. No quiero saber nada de otras razas, y aspiro tener solo ganado Carora puro con inseminación artificial». Refiere que la modalidad de la alimentación proporcionada a su rebaño es a potrero, y coincide con «Santa Inés» en la mínima dosis de alimento concentrado como complemento. Revela que las características morfológicas de la Raza Carora en lo que respecta a pezuñas, de la cual se creó una narración indicando su debilidad, es un mito. «Lo digo con conocimiento de causa, y puedo decir que la debilidad en las patas del ganado Carora, simplemente no existe». También recomienda que toda vaca que está produciendo leche si se somete a largas caminatas, sea necesario aplicarle una alimentación balanceada para recuperar el calcio que pierde en la lactancia y el ordeño. Orgullosamente contó que «somos los primeros del estado Zulia a quienes se les ingresa un becerro al Centro de Inseminación Artificial Carora (Coronel Zuliano), que es nieto del célebre Coronel Francés». Al inquirirle sobre la administración de su finca, respondió que no vive como el Sr. Rosas dentro de su propiedad, «pero estoy apenas a 10 kilómetros, por lo que puedo ir a caballo, y en ella paso 3 o 4 días de la semana pendiente de mis animales. Me gusta lo que hago. Mis amigos me critican que yo me jodo mucho, que existen otros trabajos que dan más dinero, pero me quedo con mis vacas lecheras, que son mi pasión. Les conozco el nombre con mirarla, y eso me llena de orgullo». Orlando Álvarez Crespo / Franklin Piña.- Fotos: Cortesía familia Rosas Fernández y Fundo Mi Morenita

LINK ORIGINAL: Diario El Informante

Entornointeligente.com