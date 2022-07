Chuvas deixam mortos e mais de 73 mil pessoas fora de casa em três estados do Nordeste

Entornointeligente.com /

05/07/2022 10h50 Atualizado 05/07/2022

Chuvas: buscas por desaparecidos em Pernambuco entram no 4º dia; Alagoas tem 56 municípios em situação de emergência

Passa de 73 mil o número de pessoas desalojadas e desabrigadas pelas chuvas que atingem Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas desde 1º de julho. Os dados foram contabilizados junto aos governos estaduais. Até esta terça-feira (5), foram confirmadas seis mortes. Há, ainda, outras duas contabilizadas por municípios.

Somente em Alagoas, ao menos 56 municípios decretaram situação de emergência e seis ocorreram óbitos em decorrência das chuvas. O total de pessoas afetadas passou de 64 mil nesta terça, sendo 12.151 delas desabrigadas e 52.029, desalojadas .

Em Pernambuco, o estado contabilizou pelo menos 33 municípios afetados pelas chuvas, sendo que 22 cidades estão em situação de emergência . Ao todo, há 1.413 desabrigados e 8.318 desalojados, segundo dados divulgados na manhã desta terça.

Apenas 1 das 5 barragens prometidas em 2010 para evitar enchentes foi concluída

O governo pernambucano não contabilizou, oficialmente, óbitos devido aos temporais . No entanto, o corpo de um homem de 20 anos foi encontrado nesta terça-feira (5) em Jaqueira , na Mata Sul; e, no domingo (3), um idoso morreu após tentar desentupir bueiros em Iati , no Agreste. Há, ainda, ao menos um homem desaparecido.

1 de 2 Água subiu mais de 1 metro em algumas regiões em Marechal Deodoro, Alagoas — Foto: Erik Maia/TV Gazeta Água subiu mais de 1 metro em algumas regiões em Marechal Deodoro, Alagoas — Foto: Erik Maia/TV Gazeta

Já no Rio Grande do Norte, Natal , Parnamirim , Touros , Ceará-Mirim , Extremoz e São Gonçalo do Amarante decretaram calamidade pública . O governo estadual não divulgou balanço detalhado de desabrigados e desalojados, mas contabilizou aproximadamente 3 mil pessoas afetadas direta ou indiretamente pelas chuvas intensas e recorrentes desde a sexta-feira (1º).

Bahia, Piauí, Maranhão e Paraíba não registraram temporais com desabrigados e desalojados nesse mês de julho.

O aumento da pobreza em Pernambuco

2 de 2 A força das fortes chuvas causaram transtornos a diversas famílias do RN — Foto: Ayrton Freire/Inter TV Cabugi A força das fortes chuvas causaram transtornos a diversas famílias do RN — Foto: Ayrton Freire/Inter TV Cabugi

Ondas de Leste

O inverno, que começou oficialmente em 21 de junho, é um período de chuvas no litoral de parte do Nordeste, mas a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) explicou que há fatores que contribuem para os temporais, como as Ondas de Leste e o La Niña .

As Ondas de Leste, também chamadas de Distúrbios Ondulatórios de Leste, são perturbações no campo de vento e pressão que atuam na faixa tropical do globo terrestre, em área de influência dos ventos alísios, que se deslocam desde a costa da África até o Litoral leste do Brasil.

Na prática, o que ocorre é a formação de nuvens de chuva por causa da circulação de correntes de vento que vêm do continente africano, passam pelo oceano e chegam ao Nordeste do Brasil. Nesse começo de julho, elas afetaram principalmente Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Esse mesmo fenômeno provocou fortes chuvas em diversas cidades de Pernambuco entre o fim de maio e início de junho, ocasionando a morte de 130 pessoas em deslizamentos de barreiras, enchentes e outras ocorrências relacionadas ao temporal.

*Com informações de Cau Rodrigues (g1 AL) e Fernanda Zauli (g1 RN).

