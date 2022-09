Chumi abandona el entrenamiento lesionado

Entornointeligente.com /

L a semana empezaba con buenas noticias para la UD Almería . Rubi recuperaba de lesión a César de la Hoz, Leo Baptistao y Dyego Sousa , mientras que Melero hacía una parte del entrenamiento con el equipo y otra con el fisioterapeuta. Estos dos últimos jugadores estuvieron en el último partido frente al Mallorca , pero la semana pasada no entrenaron con el resto de sus compaáeros por molestias físicas. El ex del Levante aún no parece estar al 100% aunque a priori su convocatoria para Bilbao no parece peligrar.

Sin embargo, en uno de los ejercicios del entrenamiento de esta maáana, ha llegado la mala noticia. Chumi , ha notado dolor en su pie izquierdo e inmediatamente ha tenido que ser atendido por los médicos mientras se tapaba su rostro con el peto ante los gestos de dolor.

La aparente lesión es en el mismo pie en el que sufrió una lesión del quinto metatarsiano la temporada pasada por la que tuvo que pasar por quirófano y perderse tres meses de competición. El central había sido titular en el último partido del Almería y tenía muchas papeletas para volver a serlo en San Mamés con una defensa de cinco. Al jugador se le realizarán pruebas para determinar el alcance de la lesión. El club espera que se quede en un susto y no haya sufrido una recaída de su anterior lesión.

Por otra parte, Samú Costa ha sido el primero de los internacionales en reincorporarse a los entrenamientos con su equipo y ha recibido el ya famoso `pasillo de collejas tras su reciente renovación con el Almería hasta 2029. Ramazani y El Bilal Touré , volverán con el equipo el miércoles (ambos juegan esta noche con sus selecciones). Babic tiene partido maáana martes con Serbia e intentará estar el jueves ya a las órdenes de Rubi , muy justo para el partido del viernes frente al Athletic Club a las 21:00 horas. Sin embargo, de confirmarse la lesión de Chumi, será imprescindible para medirse de inicio a los de Valverde.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com