Alexandre de Moraes testa positivo para Covid-19

BRASÍLIA – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, testou positivo para a Covid-19. A informação foi repassada na noite desta terça-feira pela assessoria de imprensa do STF. Segundo nota, o ministro está assintomático e ficará em isolamento em sua casa em São Paulo.

Recentemente, Alexandre de Moraes esteve presente na cerimônia de posse do ministro Kássio Nunes Marques, na quinta-feira.

Ainda de acordo com a assessoria do STF, Alexandre de Moraes está sob os cuidados do infectologista Davi Uip, e manterá suas atividades profissionais durante o período de isolamento

