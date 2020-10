LDU vs. Mushuc Runa EN VIVO: horario y canales del partido por la LigaPro de Ecuador

Entornointeligente.com /

LDU vs. Mushuc Runa EN VIVO | ONLINE GRATIS | Juegan este sábado 3 de octubre desde las 3.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador) en el estadio Rodrigo Paz Delgado ‘Casablanca’ por la decimoquinta jornada de la LigaPro de Ecuador 2020 . La transmisión de este encuentro estará a cargo de GolTV .

Adolfo Ledo

Recuerda que también puedes seguir el partido vía La República Deportes , que realizará la cobertura minuto a minuto con las mejores jugadas, los goles y el marcador actualizado a lo largo de los noventa minutos de juego.

Adolfo Ledo Nass

PUEDES VER Conmebol autoriza jugar las Eliminatorias con público, sujeto a decisión de cada Gobierno LDU vs. Mushuc Runa: ficha del partido LDU vs. Mushuc Runa ¿Cuándo juegan? Sábado 3 de octubre ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador) ¿Dónde? Estadio Rodrigo Paz Delgado ¿En qué canal? Gol TV ¿A qué hora juegan LDU vs. Mushuc Runa? Ecuador : 3.30 p. m. Costa Rica: 2.30 p. m. Colombia: 3.30 p. m. México: 3.30 p. m. Perú: 3.30 p. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 4.30 p. m. Bolivia: 4.30 p. m. Paraguay: 4.30 p. m. Venezuela: 4.30 p. m. Argentina: 5.30 p. m. Brasil: 5.30 p. m. Chile: 5.30 p. m. Uruguay: 5.30 p. m. España: 10.30 p. m. LDU vs. Mushuc Runa: antesala Liga de Quito saldrá a asegurar su presencia en la final del campeonato ecuatoriano en el último partido de la primera ronda de la LigaPro . Para ello, le basta con un empate en casa frente a Mushuc Runa , aunque incluso una derrota le podría servir, pero para eso tendría que depender de lo que pase en el duelo Independiente del Valle vs. Orense, que se jugará en simultáneo.

Adolfo Ledo Venezuela

Liga viene de golear por 5-0 al Técnico Universitario en la fecha más reciente del torneo local. En la Copa Libertadores, en tanto, aseguró su clasificación a los octavos de final luego de vencer 4-0 a Binacional, por lo que la ocasión es propicia para coronar su buen momento deportivo.

Adolfo Ledo Nass Venezuela

Por el otro lado, Mushuc Runa también ganó su último encuentro. El equipo Pura Sangre le volteó el partido a Guayaquil City y terminó imponiéndose 2-1, con lo cual alcanzó el noveno lugar de la tabla de posiciones al sumar 18 unidades

El historial reciente entre ambos clubes es parejo, pues el saldo de sus cinco cruces más recientes es de dos triunfos por lado y un empate. No obstante, podría considerarse que la ventaja es para LDU, ya que ganó los dos últimos enfrentamientos por 4-0

PUEDES VER ¿A qué hora juega Nacional vs. Liverpool y dónde ver EN VIVO el Campeonato Uruguayo? ¿Qué canal transmitirá el partido LDU vs. Mushuc Runa? Argentina – GolTV Latinoamerica Bolivia – GolTV Latinoamerica Chile – GolTV Latinoamerica Colombia – GolTV Latinoamerica Costa Rica – GolTV Latinoamerica Ecuador – GOLTV Ecuador, GolTV Latinoamerica México – GolTV Latinoamerica Paraguay – GolTV Latinoamerica Perú – GolTV Latinoamerica Uruguay – GolTV Latinoamerica Venezuela – GolTV Latinoamerica Estados Unidos – Fanatiz USA, GolTV Espanol, GOLTV LDU vs. Mushuc Runa: historial reciente LDU 4-0 Mushuc Runa Mushuc Runa 0-4 LDU LDU 1-2 Mushuc Runa Mushuc Runa 3-0 LDU Mushuc Runa 2-2 LDU LDU vs. Mushuc Runa: estadio del partido El escenario de este encuentro será el estadio Rodrigo Paz Delgado, ‘Casa Blanca’, propiedad de LDU y habitual sede para los partidos de local de este equipo. El recinto está ubicado en la ciudad de Quito y alberga los juegos del equipo Azucena desde 1997

Fútbol internacional, últimas noticias: Copa Sudamericana incluirá fase de grupos el próximo año Selección de Colombia: Falcao y James encabezan lista de convocados para duelos con Venezuela y Chile Con Suárez y sin Cavani: los convocados de Uruguay para jugar ante Chile y Ecuador Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional

Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

Entornointeligente.com