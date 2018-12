Christopher Dickens, de médico a músico

Entornointeligente.com / El ecuatoriano británico Christopher Dickens se estrena en el mundo musical con su sencillo Mejor te digo no, que se basa en una experiencia personal del artista. La canción tiene su video oficial, que fue grabado en Buenos Aires y se encuentra en todas las plataformas digitales.

Mejor te digo no es un pop urbano que cuenta una historia real. “Fue algo que me sucedió a mí, la escribí hace unos 5 años más o menos, y recién la grabé. Fue una situación en la que estaba con una chica y yo no quería ser parte de un juego físico, quería algo más duradero, más real, entonces me tocó decir que no”, comenta el artista.

La idea del video es relacionar la parte física de quién es Chris Dickens, para darse a conocer en el ámbito musical. “La grabamos en la terraza del edificio donde vivo en Argentina, un video muy sencillo, pero más que todo es un video presencial, no cuenta una historia pero fue grabado en un día muy bonito”, indica.

El artista antes de iniciar profesionalmente en la música, culminó su carrera como doctor en Guayaquil, posteriormente se fue a vivir a Argentina para realizar su especialización. “Terminé la especialización de radiología allá, pero en el camino mientras hacía la residencia conocí a mi mánager, un estudio, y comenzó todo”.

A mediados de diciembre, lanzó su segundo sencillo titulado Olvidando, que fue grabado en Medellín, Colombia. “El video cuenta una historia, la canción es la continuación de la primera, porque primero viene la parte triste y ahora es la superación”, dice el cantante.

“Siempre me ha gustado la música, cuando tenía 18 años, acá en el Diario (EL UNIVERSO) tuve una entrevista, porque lancé una canción, pero fue otra época, justo estaba entre la carrera de medicina y la música y a la final me decidí por medicina, pero mientras estudiaba medicina me dije que algo tenía que hacer con la música, intentarlo”, termina diciendo Dickens. (E)

