Christian Nodal arremete contra Bad Bunny – «Hasta para cantar estupideces hay que tener talento»

Tras su ruptura con Belinda, Christian Nodal no deja de generar polémica con sus declaraciones e involucrarse en enfrentamientos con otros artistas. Hace unas semanas, Nodal protagonizó una pelea en redes sociales con J Balvin , luego que este hiciera una comparación de su nuevo look, e incluso le dedicó una tiradera. Ahora, Christian ha vuelto a lanzarse contra otro reggaetonero.

En una entrevista con la revista ‘Rolling Stone’, el cantante mexicano hablo sobre su carrera musical y el género al que se dedica. No obstante, no pudo evitar arremeter contra el reggaetón e insultó la música de Bad Bunny.

«Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como: ‘si tu novio no te mam* el cul*, pa’ eso que no mam*’, pero hay que tener talento para hacerlo» , expresó.

Así mismo, Nodal comparó su trabajo y aseguró que él busca transmitir mensajes de amor a través del regional mexicano, que le dejen algo positivo a quienes lo escuchan.

«Me siento orgulloso de mis letras, me siento orgulloso de mis melodías… Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso» , indicó.

