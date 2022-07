Christian Horner: «Fue un golpe de suerte a favor de Russell»

Entornointeligente.com /

El jefe de Red Bull, Christian Horner , lamentó la situación que sufrió Checo Pérez durante el Gran Premio de Francia al perder la tercera posición con George Russell , pero respaldó a su piloto al señalar que el mexicano fue afectado por un «problema de software».

Christian Horner expresó que lo vivido en el Circuito Paul Ricard «fue una de esas cosas frustrantes en las que, con el virtual safety car, había un problema con el software, por lo que lo tuvieron más tiempo del que deberían haber estado».

Christian Horner describió que Checo tenía una desventaja de 30 kilómetros por hora frente a Russell, pues el tapatío tuvo que bajar la velocidad.

«Checo estaba justo en su delta, pero George obviamente no frenó su delta. Iba treinta kilómetros por hora más rápido que Checo cuando terminó el VSC. Cuando Checo frenó eran otros cinco metros y habrían ido al mismo ritmo. Fue un golpe de suerte a favor de Russell», comentó el directivo del equipo de capital austriaco.

Mencionó que lo más complicado para Red Bull vendrá dentro de una semana cuando se celebre el Gran Premio de Hungría , pista en la que Ferrari parte con ventaja.

Christian Horner lamentó la situación del Virtual Safety Car y que perjudicó a Checo Pérez. EPA «Es un tipo de pista diferente. Es una pista que va a ser fuerte para Ferrari. Hemos visto que han sido fuertes en las últimas carreras. Tenemos que seguir presionando y tratar de sacar lo mejor de cada actuación. Hoy ha sido un gran día para nosotros», externó.

Por su parte, Checo Pérez comentó que el virtual safety car condicionó su carrera y lo afectó en el resultado de carrera.

«El sistema estuvo totalmente mal, es una lástima que interfiera en el resultado de un Gran Premio, no debería pasar, pero ese fue el caso hoy, no fue bueno nuestro ritmo, no pudimos encontrar un balance con el que estuviera cómodo, tenemos muchas cosas que analizar al respecto», dijo el de Guadalajara .

