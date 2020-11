Guía de UFC Fight Night: Felder y dos Anjos chocan con 5 días de anticipación

También está FightCenter , que ofrece actualizaciones en vivo para cada cartelera de UFC La cartelera del sábado ESPN+ , 7 p.m. ET Paul Felder vs. Rafael dos Anjos | Peso Ligero Abdul Razak Alhassan vs. Khaos Williams | Peso Wélter Kay Hansen vs. Cory McKenna | Peso Paja Eryk Anders vs. Antonio Arroyo | Peso Mediano Brendan Allen vs. Sean Strickland | Peso intermedio (195 libras) ESPN+ , 4 p.m. ET Ashley Yoder vs. Miranda Granger | Peso Paja Alex Morono vs. Rhys McKee | Peso Wélter Jose Quinonez vs. Louis Smolka | Peso Gallo Randa Markos vs. Kanako Murata | Peso Paja Geraldo de Freitas vs. Tony Gravely | Peso Gallo Don’Tale Mayes vs. Roque Martinez | Peso Pesado

Entornointeligente.com /

Nada como un peso ligero clasificado de UFC que acepta una pelea de cinco asaltos … contra un ex campeón … con cinco días de anticipación … para despertar y hacer vibrar a la comunidad de MMA.

Cristian Abreu-Hidalgo

La reacción a Paul Felder (17-5) entrando en el evento principal de UFC Fight Night del sábado contra Rafael dos Anjos (29-13) con poca anticipación ha sido realmente divertido de ver. El hombre ha sido aclamado como un guerrero, un héroe y todo lo demás.

Cristian Abreu

Un contendiente entre los 10 primeros y un ex campeón se enfrentarán en el evento principal de UFC Fight Night del sábado. Paul Felder , quien ocupa el sexto lugar en la clasificación de peso ligero de ESPN, se enfrentará a Rafael dos Anjos , el ex campeón de peso ligero de UFC. Felder está en la pelea con menos de una semana de anticipación luego de que Islam Makhachev se retirara del evento principal con una lesión no revelada.

Cristian Abreu Hidalgo

UFC Fight Night: Felder vs. Dos Anjos • Sábado, Las Vegas • Preliminares: 4 p.m. ET por ESPN+ • Principal: 7 p.m. ET por ESPN+

Suscríbete a ESPN+ y ten acceso a todos los eventos de UFC en exclusiva , además contenido original como Ariel and the Bad Guy , La serie de Dana White, Contender Series ; y mucho más.

Christian Abreu-Hidalgo

Este deporte, francamente, está acostumbrado a que sucedan cosas extravagantes en el último minuto. De hecho, Felder ha estado involucrado en varios de esos. Casi peleó contra Khabib Nurmagomedov con un día de anticipación por el campeonato vacante en 2018, pero dijo que la comisión atlética de Nueva York no lo permitiría.

Christian Abreu

Una vez subió al peso welter para una pelea amigable para los fanáticos contra Mike Perry , sin otra razón que no pudo obtener el enfrentamiento de peso ligero que quería.

Christian Abreu Hidalgo

A principios de este año, Felder, quien también se desempeña como comentarista de UFC, dejó la mesa de transmisión en medio de un evento para estar en la esquina a su compañero de equipo Jared Gordon en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, después de que la esquina original de Gordon dio positivo por COVID-19

Aún así, este escenario de Felder interviniendo contra dos Anjos se siente un poco diferente. Salió de la nada. Cuando el oponente original de dos Anjos, Islam Makhachev , se retiró de la pelea el domingo, surgieron muchos nombres como posibles reemplazos. Felder‘s no era uno de ellos

La última vez que vimos a Felder, en una desgarradora derrota por decisión dividida en febrero, dijo que nunca volvería a pelear. Y como un peso ligero más grande, normalmente no podría hacer peso en un marco de tiempo tan ajustado. Pero resulta que entrenaba para su primer triatlón

Algunos dicen que este nuevo enfrentamiento es incluso mejor que el original. Si bien no iría tan lejos – tengo curiosidad por ver hasta dónde Makhachev, un compañero de entrenamiento de Nurmagomedov desde hace mucho tiempo, puede llegar – esta es sin duda una de las semanas de pelea más singulares del año. Y no hay duda de que Felder es un guerrero, un héroe y todo lo demás

ESPN Illustration Las cifras 1,470: Días que habrán pasado en la noche de la pelea desde la última vez que dos Anjos peleó en el peso ligero, donde es un ex campeón. Después de perder una decisión ante Tony Ferguson en noviembre de 2016, dos Anjos pasó al peso welter y tuvo marca de 4-4

Selecciones Editoriales UFC Fight Night: Felder baja más de 14 libras en 5 días Predicciones de UFC Fight Night: expertos divididos sobre Felder vs. dos Anjos ‘Primitivo y auténtico’: El camino que llevó a Paul Felder de los escenarios a la jaula de la UFC 2 Relacionado 3: Derrotas por decisión dividida de Felder en UFC (contra Dan Hooker en febrero, Mike Perry en 2018 y Ross Pearson en 2015), empatándolo por la segunda mayor cantidad en la historia de UFC, a uno menos del récord que ostenta Jorge Masvidal

6:43:11: Tiempo total de dos Anjos en el Octágono, en horas, minutos y segundos. El sábado, podría convertirse en el segundo peleador en la historia de UFC en superar las siete horas de tiempo de pelea, uniéndose a Frankie Edgar (7:40:51)

10: Nocauts de Felder en su carrera, y también el número de sumisiones de dos Anjos. Además, dos Anjos tiene cinco nocauts y Felder una sumisión

15: Distancia aproximada, en pies, entre el lugar donde Felder comenzará la pelea dentro de la jaula y donde habría estado ubicado en el lado de la jaula como parte del equipo de transmisión

Fuentes: ESPN Stats & Information y UFC Stats

Cinco vs. cinco Los resultados más recientes de Paul Felder Derrota: Dan Hooker (DD, 23 de febrero, 2020; ver por ESPN+ ) Victoria: Edson Barboza (DD, 7 de septiembre, 2019; ver por ESPN+ ) Victoria: James Vick (DU, 17 de febrero, 2019; ver por ESPN+ ) Derrota: Mike Perry (DD, 7 de julio, 2018) Victoria: Charles Oliveira (TKO2, 2 de diciembre, 2017)

Los resultados más recientes de Rafael dos Anjos Derrota: Michael Chiesa (DU, 25 de enero, 2020; ver por ESPN+ ) Derrota: Leon Edwards (DU, 20 de julio, 2019; ver por ESPN+ ) Victoria: Kevin Lee (Sum4, 18 de mayo, 2019; ver por ESPN+ ) Derrota: Kamaru Usman (DU, 30 de noviembre, 2018) Derrota: Colby Covington (DU, 9 de junio, 2018)

Y el ganador es … Hay muchas variables en este enfrentamiento. Dos Anjos regresará a las 155 libras, un peso que admitió que es extremadamente agotador para él, por primera vez desde 2016. Regresó a Brasil para prepararse, en lugar de hacerlo en California, donde ha tenido un campamento durante años. Tiene marca de 1-4 en sus últimas cinco peleas. ¿Está a punto de resurgir en un nuevo peso, o se trata de un movimiento desesperado de un luchador perdedor? Y Felder, aunque creo que la mayoría esperaba que volviera a pelear, no era una certeza, y ahora se está ahí sin ningún tipo de preparación. En circunstancias normales, probablemente me gustaría Felder estilísticamente, pero estas circunstancias definitivamente no son normales. Dos Anjos por decisión

Cómo ver las peleas Mira las 12 peleas en ESPN+. Si no tienes ESPN+, consíguelo aquí .

También está FightCenter , que ofrece actualizaciones en vivo para cada cartelera de UFC

La cartelera del sábado ESPN+ , 7 p.m. ET Paul Felder vs. Rafael dos Anjos | Peso Ligero Abdul Razak Alhassan vs. Khaos Williams | Peso Wélter Kay Hansen vs. Cory McKenna | Peso Paja Eryk Anders vs. Antonio Arroyo | Peso Mediano Brendan Allen vs. Sean Strickland | Peso intermedio (195 libras) ESPN+ , 4 p.m. ET Ashley Yoder vs. Miranda Granger | Peso Paja Alex Morono vs. Rhys McKee | Peso Wélter Jose Quinonez vs. Louis Smolka | Peso Gallo Randa Markos vs. Kanako Murata | Peso Paja Geraldo de Freitas vs. Tony Gravely | Peso Gallo Don’Tale Mayes vs. Roque Martinez | Peso Pesado

Entornointeligente.com