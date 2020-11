Senador Francisco Huenchumilla y la votación sobre escaños reservados: “Va a terminar en comisión mixta (…) ahí se va a jugar la madre de todas las batallas”

Entornointeligente.com /

Este martes 17 la Sala del Senado debería, finalmente, votar sobre los escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional. El parlamentario DC no cree que esté el quórum de 2/3 en la Sala para aprobar la propuesta de 24 escaños sin padrón especial y que el proyecto pasará, sí o sí, a una comisión mixta. Tras recordar que el Servel ha planteado en varias ocasiones durante la tramitación que el plazo no da más allá de la primera semana de diciembre para zanjar el asunto, Huenchumilla advirtió que “sería un error histórico del mundo político si los pueblos originarios quedan fuera de este proceso” y que sería una señal al mundo indígena de que se les está echando de la institucionalidad. Criticó al Gobierno y Chile Vamos por actuar en este tema con “la calculadora en mano”, en circunstancias que se olvidan que el mundo mapuche y el indígena en general, no funcionan con la lógica del eje derecha/izquierda. El senador democratacristiano insistió en la importancia de lograr un acuerdo, uno que sea “honorable y no humillante” para los pueblos originarios. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Entornointeligente.com