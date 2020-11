Jugadores se suman al pedido: que vuelva el fútbol a las canchas

Entornointeligente.com /

Los días pasan y las soluciones parecen estar lejos de llegar para el fútbol boliviano. Por ello, los futbolistas piden a los dirigentes dejar de lado sus posturas y que el balón ruede otra vez en la cancha.

Ése fue el pedido de los futbolistas de Mcepal Vinto Palmaflor y The Strongest, que ayer sostuvieron un cotejo amistoso en el estadio Sebastián Ramírez de Tiquipaya, con triunfo aurinegro 2-3.

“Hay mucha ansiedad, lo hablamos con los chicos y ya queremos jugar. No sólo hablamos con los compañeros, sino también con otros futbolistas que están parados, pero ya eso sale de nuestras manos”, aseguró Jhohan Gutiérrez, guardameta de Mcepal Vinto Palmaflor.

El cuadro quillacolleño completó ayer su quinto compromiso amistoso con miras a la posible reanudación del torneo Apertura, que sigue paralizado desde hace casi ocho meses (15 de marzo).

A juicio del guardameta cruceño, por la falta de acuerdo para retomar la actividad, el fútbol y sus componentes son los más perjudicados.

“Se pierde mucho, creo que somos los únicos parados en Sudamérica y el mundo. Ése es un tema que manejan otras personas y se pierde mucho. Jugando se gana mucho, pero estando así estamos perjudicados”, complementó el portero de Las Fieras de Palmaflor.

Jugar un partido amistoso no llega a ser tan gravitante como un encuentro oficial, pero, para recuperar el ritmo y la intensidad de trabajo, es necesario volver a entrenar y tener roce

“Nos sirve mucho a nosotros (jugar amistosos) para corregir errores y no volver a cometerlos cuando toque jugar. Estamos con mucha ansiedad de volver a jugar. Todo pasa por los dirigentes, nosotros no podemos hacer nada. Ellos deben ponerse de acuerdo de una vez, hay muchas peleas”, indicó Marvin Bejarano, defensor de The Strongest

El lateral tarijeño pidió a los dirigentes dejar de lado sus posturas, porque la incertidumbre es tal que, al momento, en el penúltimo mes del año, no hay una luz al final del túnel

Visitan a los compañeros

Para el encuentro de ayer ante The Strongest, los futbolistas lesionados de Mcepal Vinto Palmaflor acudieron al estadio Sebastián Ramírez

Es el caso del volante brasileño Thiago Dos Santos, quien fue operado el pasado jueves al sufrir una ruptura total del tendón de Aquiles del pie izquierdo; el defensor Horacio Sánchez se restablece de una fractura por fatiga en el pie derecho; Bismark Ubah, por un desgarro de 2,5 centímetros en el bíceps femoral izquierdo, y Adalid Terrazas, tras sufrir una contusión en el tórax

Todos ellos acompañaron a los demás jugadores que actuaron ante el Tigre, en la quinta presentación amistosa que tuvo el Verdeamarillo antes de que el balón vuelva a rodar, siempre y cuando haya consenso dirigencial

Victoria atigrada en Tiquipaya

En el compromiso amistoso de ayer entre Mcepal Vinto Palmaflor y The Strongest, en el estadio Sebastián Ramírez de Tiquipaya, la visita se impuso 2-3

Los goles del triunfo aurinegro fueron obra de Ramiro Vaca (10’ PT), Jair Reinoso (29’ PT) y Gabriel Sotomayor (42’ ST). Para el local convirtieron Jefferson Tavares (29’ ST, de penal) y Ariel Jaldín (38’ ST)

Vinto Palmaflor formó con: Jhohan Gutiérrez; Ronaldo Arancibia, Iván Cañete, Alan Loras, Jennry Alaca; Ariel Jaldín, Iván Huayhuata, Erick Vásquez, Matías Abelairas; Jefferson Tavares y Fernando Saldías. DT: Humberto Viviani. The Strongest alineó con: Daniel Vaca; Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Eduardo Demiquel, Marvin Bejarano; Walter Veizaga, Raúl Castro, Ruddy Cardozo, Willie Barbosa, Ramiro Vaca; Jair Reinoso. DT: Alberto Illanes

En su minigira por el valle, The Strongest ganó también el sábado, pero 0-4 a Cochabamba FC

