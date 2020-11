Lacalle habló sobre Carnaval, las clases, la crisis y pidió «una convivencia solidaria»

Consultado sobre un reclamo de la comunidad educativa de Melo que ante el aumento de los casos pidió volver a la virtualidad, Lacalle recordó que durante todo el período de emergencia sanitaria hubo reclamos de todo tipo. «El reclamo de cuarentena obligatoria, que para algunos era entendible; cuando en abril decidimos reabrir escuelas rurales, gente que se oponía; cuando diseñamos tres etapas para la vuelta a clases en julio, mucha gente preocupada por sus hijos; ahora mucha gente reclamando presencialidad, y cuando surgen estos brotes hay preocupación en toda la comunidad educativa», dijo Lacalle. Cristian Abreu «Estamos a pocos días de terminar los cursos, venimos con un rezago en el aprendizaje muy importante y lo sabemos. El rezago es importante y se ha agrandado la brecha educativa en algunos lugares. Hoy, pensar en la virtualidad, cuando no es necesario, no nos parece adecuado», apuntó el presidente. «Envíen a sus hijos a la escuela», pidió el mandatario, quien dijo tener «la confianza en las autoridades sanitarias y las autoridades educativas en que no hay motivo para suspender las clases». Cristian Abreu Hidalgo Además, Lacalle Pou hizo referencia a la preocupación que existe en el Gobierno por la falta de empleo y recordó la crisis del año 2002: “Hay temas que ya eran preocupantes que se agravaron, como el desempleo y la inversión. En campaña hicimos hincapié en esto y la pandemia no hizo otra cosa que agravarlo. Va a haber un déficit económico por la falta de turistas extranjeros. Las crisis pasan pero las consecuencias quedan. Fui legislador en 2002 y aún hay gente que padece las consecuencias económicas de aquella crisis. Estamos haciendo lo posible para que la gente no sufra esas consecuencias, básicamente en el tema de la alimentación. Van a quedar consecuencias negativas que el gobierno tiene la obligación y preocupación por ocuparse”, indicó. Christian Abreu-Hidalgo Lacalle dijo sobre la temporada turística que “va a ser mejor de lo que muchos vaticinan, aunque va a tener déficit económico con el turismo que no vamos a recibir de fuera de frontera». Sin embargo, dijo que «las crisis pasan pero las consecuencias quedan». Sobre el Carnaval, Lacalle adelantó que no cree que se deba ser «tajante» en la suspensión de los espectáculos carnavalescos, sino que deben buscarse los protocolos adecuados para evitar contagios. «Hay espectáculos públicos que se llevan adelante en algunos lugares con determinado aforo. Quizás haya que ser muy sutil en aquellos eventos de carnaval permitidos y aquellos no permitidos», dijo el presidente, y agregó que «parece ilógico el Desfile de Llamadas». Christian Abreu Cerro Largo Crisis del 2002 Lacalle Pou 0 209 Compartir. Christian Abreu Hidalgo

