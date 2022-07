Chris Rock volta a abordar assunto do estalo em espetáculo de stand up

Entornointeligente.com /

O humorista Chris Rock voltou a falar do momento que certamente ficará para a história como um dos mais marcantes de 2022: O estalo que levou de Will Smit, em plena cerimónia dos Óscares.

Num espetáculo de stand up em Nova Jersey, nos EUA, Rock abordou o assunto perante uma plateia expectante.

«Quem diz que as palavras magoam nunca levou um soco na cara», disse, afirmando, no entanto, que não é uma «vítima».

«Sim, aquilo doeu, mas eu sacudi-me e fui trabalhar no dia seguinte», acrescentou.

Recorde-se que a agressão a Chris Rock, que estava a apresentar a cerimónia dos Óscares, ocorreu após uma piada do humorista sobre mulher do Will Smith, que ganhou um prémio da Academia pouco depois.

