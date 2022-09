Chris Rock rechaza la disculpa de Will Smith

Entornointeligente.com /

A Chris Rock no le interesa el vídeo de disculpa pública que Will Smith colgó en las redes sociales meses después de abofetear al cómico en los Oscar.

Durante una actuación con Dave Chappelle en el O2 Arena de Londres el sábado por la noche, Rock, de 57 años, respondió a las disculpas de Smith diciendo «f*** tu vídeo de rehenes», informó Deadline.

Rock se refería al vídeo que Smith publicó a finales de julio para disculparse por haber abofeteado a Rock durante la retransmisión de los Premios de la Academia en marzo. El comediante había hecho una broma sobre el pelo de Jada Pinkett Smith, al parecer sin saber que ella tiene alopecia. Como respuesta, Smith, de 53 años, que más tarde aceptaría el Oscar al mejor actor esa noche, insultó a Rock antes de irrumpir en el escenario y abofetearle.

Rock continuó con un fragmento que ha interpretado a lo largo de su gira, diciendo: «Sí, esa m*** dolió. Hizo de Ali», refiriéndose al papel de Smith como el legendario boxeador Muhammad Ali en la película de 2001 Ali. «Yo ni siquiera puedo interpretar a Floyd Mayweather».

Bromeando con que Rock le había «eclipsado» esa noche al hacer un chiste sobre Smith, Chappelle también abordó la escaramuza de los Oscar durante su turno al micrófono. Dijo al público londinense que si el actor le hubiera abofeteado en el escenario durante la entrega de premios, no habría «disfrutado el resto de la noche».

Chappelle añadió que, desde su propia experiencia personal de ser atacado en el escenario, nunca sabe si un público es hostil.

«Eso fue una mierda de miedo», dijo sobre el incidente en su espectáculo de mayo.

La semana pasada, durante una actuación de su espectáculo de monólogos en Phoenix (Arizona), Rock afirmó que le pidieron que presentara los Oscar del año que viene, pero rechazó la invitación.

Según The Arizona Republic, «Rock comparó el hecho de volver a los Oscars con el de volver a la escena de un crimen, haciendo referencia al juicio por asesinato de O.J. Simpson, cuyo asesinato de su ex esposa comenzó cuando ella dejó un par de gafas en un restaurante italiano». Rock dijo que volver a la ceremonia de entrega de premios sería como pedirle a Nicole Brown Simpson ‘que vuelva al restaurante'».

En el vídeo de disculpa, la estrella del Rey Ricardo dijo que había intentado conectar con Rock en los meses posteriores al incidente, pero que no había tenido éxito en hablar con el cómico directamente.

«Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te diré, Chris, que te pido disculpas», compartió Smith. «Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar».

Una persona que Smith sí tiene en su esquina es su ex esposa Sheree Zampino, con quien comparte a su hijo Trey de 29 años. La frecuente estrella invitada de Real Housewives of Beverly Hills dijo que no importa lo que le pase a Smith, ella está a su lado.

«¡Yo estoy con él!», dijo a Page Six la semana pasada. Aun así, ver el incidente en la televisión mientras ocurría resultó ser «surrealista».

«Al principio pensé que era una parodia, pero una vez que me di cuenta de que era real, mi pensamiento fue: ‘Ni siquiera voy a ocuparme de esto porque es su noche'», dijo. «Cuando vino, lo apoyamos y lo amamos. Toda la situación era extraña para mí porque Will siempre tiene el control y la gracia. No se le ve enfadado tan a menudo».

Dicho esto, Zampino cree que es hora de pasar página al incidente de los Oscar.

«Se ha disculpado, y ha asumido la responsabilidad y la rendición de cuentas por ello», añadió Zampino. «No sé qué pasó en ese momento. No se lo preguntaría. Si es algo que quiere compartir, puede hacerlo. Pero tiene una familia que le quiere, le apoya y le acompaña. Se le permite ser humano».

