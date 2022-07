Entornointeligente.com /

Chris Rock bromea sobre la disculpa de Will Smith Julio 31, 2022 por J.C Chris Rock ha seguido bromeando sobre el galletón que le propinó Will Smith durante la última entrega de los premios de la Academia, y después de que el protagonista de Soy leyenda se disculpara recientemente a través de un video que compartió en YouTube y sus redes sociales.

