Chris Rock aún no perdona a Will Smith

Todo indica que el ida y vuelta entre Will Smith y Chris Rock está muy lejos de terminar. Luego del episodio denominado «slapgate», en el que Smith abofeteó a Rock en el marco de la última entrega de los premios Oscar, ambas partes se mostraron luego paradas en lugares muy distintos. Y mientras el actor busca reencaminar su carrera, el comediante no termina de perdonar a su agresor.

En el marco de su tour por Inglaterra junto a Dave Chappelle, Rock se refirió a Smith y lanzó un comentario muy severo. En el transcurso de su show destand up y ante un auditorio repleto, el comediante aseguró: «Ese imbécil me golpeó por una broma estúpida. Fue uno de los chistes más amables que hice en mi vida».

Más adelante, Chris concluyó al respecto: «Will se disfrazó de alguien perfecto durante 30 años y, de golpe, se arrancó la máscara y nos mostró que es igual de desagradable que el resto de todos nosotros. Y más allá de las consecuencias de lo que hizo, solo espero que no vuelva a ponerse esa máscara y deje a su verdadero rostro respirar».

Esta no es la primera vez que el humorista se refiere al protagonista de Soy Leyenda. Luego de que Smith subiera un video pidiendo disculpas por lo sucedido, Rock aprovechó uno de sus shows para responderle, y subrayó: «Todo el mundo intenta ser una maldita víctima. Y si todo el mundo dice ser víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas (…). Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara».

Chris Rock, lejos de los Oscar Cinco meses después de que Smith lo abofeteara en los Oscar por burlarse de la alopecia de su mujer, Jada Pinkett, Rock reveló una propuesta que le hicieron desde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, encargada de la organización de la ceremonia, y la respuesta que les dio.

En el marco de un show que brindó en Arizona, el humorista contó que le ofrecieron formalmente ser el conductor de los Oscar 2023. Pero, a la luz de lo sucedido, no dudó en rechazar la propuesta porque consideró que aceptar ese trabajo sería como volver «a la escena del crimen». Curiosamente, esa expresión parece referirse a los Oscar y no tanto al lugar en el que se desarrolla cada año su gala, porque el Dolby Theater será el escenario de cinco shows de stand up que Rock brindará durante noviembre en el marco de su gira Ego Death . Como es sabido, luego del episodio con Smith, la demanda por los shows del comediante se disparó y el valor de sus entradas, en ocasiones, llegó a superar los 1300 dólares.

